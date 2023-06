Never Be The Same Drive Fish And Chips Now That I'm Lonely Spinnin' Bin Pick Up Sticks Against The Wall

1er décembre 2022. 17h25. Courriel de Lucas de l'agence Stakkato. "Hello, j'espère que tu vas bien :-) Je voulais te donner les dernières infos concernant le fameux quintet marseillais et barré Bonkers Crew. [...] J'espère que ce projet assez particulier mais hyper riche te plaira et à bientôt !". En attendant de recevoir le disque, je lance une écoute en ligne et les bras m'en tombent assez rapidement... Barré, c'est le mot. Mais pas que. Surprenant, renversant, et terriblement talentueux sont à mettre au tableau de chasse du groupe.



Bonkers Crew, quintet marseillais, est donc ce qu'on pourrait appeler un groupe surprenant. Amateur de musique au sens large du terme (mais principalement de rock, mais tu dois le savoir depuis le temps !), Coca chérie, le premier album du combo de la Canebière, me fait clairement sortir de ma zone de confort. Et c'est peu de le dire. Ce bouillon (ou cette bouillabaisse, si tu me permets ce mauvais jeu de mots) de culture est aussi excitant qu'intriguant. Bonkers Crew semble s'être donné une mission principale : casser les codes, jouer à l'instinct et à l'envie, et refuser de s'enfermer dans un style prédéfini. Mêlant (free) jazz, (high) groove, rock (ah !!!) progressif (oh !!!) et électro, les quatre virtuoses (et c'est peu de le dire) s'en donnent à cœur joie pour susciter les émotions chez l'auditeur : l'excitation d'abord (comment rester insensible au prodigieux "Never be the same" ouvrant le disque et au sulfureux "Against the wall", me rappelant, toute proportion gardée, les expérimentations sonores de FFF époque Free for fever ?), l'admiration ensuite ("Drive", qui n'est pas mon morceau préféré de l'album, est déconcertant de maîtrise), avant de sombrer dans l'euphorie ("Fish and chips", "Spinnin' bin") et le spleen (le magnifique "Now that i'm lonely"). Rien que ça.



Écouter Coca chérie est une expérience à laquelle il est judicieux d'être préparé. Ou pas. Dans les deux cas, c'est un véritable voyage au-delà des frontières du réel que nous offre Bonkers Crew, et chaque passage du disque est comme une expérience sonore nouvelle. Bravo, vraiment, bravo.

gui de champi