The One I Lost You Double Life Grandma Come To Me Wizard Man Rocky Girl Low Buzz Nightmare

A ma grande surprise, Bolidde n'est pas un groupe, mais un auteur, compositeur, guitariste, bassiste, claviériste, arrangeur et chanteur français. Je spécifie "A ma grande surprise", car entre le nom Bolidde et pour avoir écouté l'album plusieurs fois, je pensais que j'avais à faire à un groupe, non pas à un homme-instrument. Enfin 2, car Bolidde est accompagné de Dominique Moretti à la batterie et aux percussions.



L'album comporte 10 chansons qui nagent dans un univers rock / blues / indie avec un style bien défini. Cela dit, les compositions restent tout de même très variées, autant dans les rythmes que dans la sonorité. On tangue en effet entre vintage et moderne, titres rythmés et ballades, sans jamais chavirer. Certains morceaux rappellent Queens of The Stone Age, d'autres Arctic Monkeys ou encore The Doors, mais dans le style de Bolidde. Malgré cette description plutôt hétérogène des titres, l'album reste bien lié et consistant.



Le chant et la guitare ressortent tout particulièrement ; Bolidde offre de solides riffs de guitare bluesy, avec un chant (en anglais) bien travaillé, que ce soit la voix ou les lignes vocales. Le léger accent Frenchie ne dérange pas du tout, et ajoute même au charme des compos. En résumé l'album empile les mélodies catchy, qui font toujours revenir à l'album avec plaisir.

Jérôme_tFb