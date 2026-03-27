Bøl a sorti en mai dernier Where glitter goes, un premier album de 7 plages (6 officielles) instrumentales définies par leur producteur comme un mélange de transe rock et de turbo jazz. Une appellation maison qui, au premier abord, peut sembler nébuleuse. À son écoute, tout devient limpide, la musique du sextet toulousain est viscérale et fait dialoguer énergie brute et expression musicale collective. Pour situer un peu le décor, imaginez un shaker dans lequel on aurait versé La Jungle, Battles, MadMadMad, The Comet Is Coming, Ni, et une louche de GoGo Penguin pour adoucir le tout. On secoue bien fort, et on obtient Bøl, une formation sans frontière qui brouille avec délice les lignes entre rock, jazz, post-rock et électro organique.



Sur Where glitter goes, les morceaux serpentent dans une transe hypnotique où chaque instrument trouve sa place. L'ensemble est en constant mouvement et le groupe nous fait voyager dans ses labyrinthes sonores dont il est difficile de s'extirper. Cet album est aussi un appel à la scène, le terrain naturel de Bøl, là où l'alchimie entre les six musiciens prend tout son sens, où les vibrations collectives sont les plus tangibles. Au fil de la découverte de cette œuvre, on comprend alors pourquoi le groupe a été distingué par le dispositif Le Fair l'an passé. Une reconnaissance amplement méritée pour des artistes qui ont l'air d'être convaincus que la route prise est la bonne et que désormais Bøl fait du Bøl. Si vous ne les connaissez pas encore et que la curiosité vous saisit, là, maintenant, ne la refusez pas et foncez écouter ce disque.

Ted

Publié dans le Mag #68