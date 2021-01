Olivier est d'abord un guitariste, il s'est aussi mis au chant et est actif dans trois groupes de la région de Limoges : Mister Godson, Breaking Tag et California Dogs, il a aussi récemment monté son projet solo où il s'occupe de tout (basse, batterie, chant, guitare, enregistrement) et qu'on connaît sous le nom de Bobby Singer, maintenant, c'est l'heure de faire des choix !

Bobby Singer ou Mister Godson ?

Mr Godson. Ca va plus loin que la musique, ça va faire presque 10 ans qu'on joue ensemble.



Breaking Tag ou California Dogs ?

California Tag. Je veux pas avoir de problème ! D'ailleurs on devrait sortir un split entre les 2 groupes !



Supernatural ou X-Files ?

Supernatural. Bobby Singer est le nom d'un personnage de Supernatural. Quand je cherchais un nom pour mon one man band je trouvais que des noms un peu crétins et puis un de mes groupes préféré est Amanda Woodward et je me suis dit "Tiens, si je prenais un nom de personnage de série moi aussi" !



Mr Godson ou Victor Schœlcher ?

Mr Godson, parce qu'on ne sait pas vraiment encore qui il est.



Composer en solo ou en combo ?

Quand on est seul, au moins il n'y a pas de compromis. Les problèmes arrivent quand on n'est pas super content d'une partie mais que les idées ne viennent pas. On n'a pas les collègues du groupe pour prendre le relais et faire des propositions. En combo, il peut y avoir une sorte d'effervescence qui est super agréable mais ça peut aussi avoir l'effet inverse avec trop d'idées au mètre carré !



Punk ou Screamo ?

Punk. Ça a été le début de tout pour moi.



Amanda Woodward ou Gantz ?

Amanda Woodward !



Burning Heads ou Seven Hate ?

Burning Heads.



En concert tout seul ou en groupe ?

En groupe. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire un concert tout seul. Par contre, j'ai connu des situations où j'étais en groupe, mais par contre on était tout seul dans la salle, et ça c'est pas terrible !



CCM John Lennon ou El Doggo ?

C'est deux supers endroits. Le CCM John Lennon c'est la première "grande scène" sur laquelle j'ai joué, ça marque ! J'y ai vu pas mal de concerts, j'y ai répété aussi. El Doggo est aussi un super endroit, c'est là-bas que j'organise la plupart des concerts. Les groupes qu'on fait jouer nous disent super souvent qu'on a de la chance d'avoir un endroit comme ça, et effectivement on s'en rend compte quand on va jouer ailleurs !



Enregistrer ses parties ou enregistrer ses potes ?

Enregistrer ses potes. C'est plus simple de juste appuyer sur le bouton enregistrer et de dire "Allez, tu peux me le faire un peu mieux"... Quand je suis tout seul et que je m'enregistre j'ai tendance à laisser passer des pains plus facilement !



Mix ou remix ?

Mix. Le remix, je m'y suis très peu essayé mais à chaque fois je me retrouvais un peu perdu.



CD ou vinyle ?

Le vinyle a l'avantage d'avoir le format idéal pour mettre en valeur le visuel d'un disque et je trouve que c'est important, tout le monde a des jaquettes de disques marquantes en souvenir. Mais je ne pourrais pas me passer du CD, rien que pour l'autoradio de la voiture !



EP ou LP ?

L'EP c'est parfait pour découvrir un groupe, mais quand on aime on ne compte pas donc un bon LP pour en avoir un peu plus c'est parfait.



Photo ou dessin ?

A la base je suis plutôt dessin. Mais j'ai quelques amis qui font pas mal de photos et qui m'ont fait découvrir qu'en fait, faire de la photo ce n'était pas juste appuyer sur un bouton.



Chant ou guitare ?

Guitare. Le chant, je m'y suis mis par défaut. C'était une période où mes groupes avaient splittés. J'ai un pote qui me propose de venir chanter dans un nouveau projet, The Jackballs, mais je ne le sentais pas du tout. Mais j'étais en manque d'activité, et d'après ma femme j'étais un peu insupportable (rires), alors je me suis lancé, les premières répétitions j'étais hyper mal à l'aise, j'avais l'impression d'être à poil, mais finalement ça m'a bien plu et je m'y suis mis dans les groupes qui ont suivi.



Wacky Cats ou autoproduction ?

Wacky Cats. A la base c'est l'asso que j'avais montée simplement pour louer un local de répétition. C'est toujours le cas, mais j'organise quelques concerts aussi et puis j'ai co-sorti le disque de Bobby Singer et j'aimerais participer à d'autres sorties de disques.



Clip de "Une indécence resplendissante" ou clip de "We are the last one to survive" ?

Celui d'"Une indécence resplendissante", je le trouve plus réussi tout simplement. Pour celui de "We are the last one to survive", les acteurs n'ont pas fait exactement ce que je voulais, c'est assez frustrant !



COVID-19 ou STOP COVID ?

STOP COVID



Youtube ou Bandcamp ?

Bandcamp c'est pour écouter, diffuser de la musique et même vendre ton merch c'est plutôt bien conçu ! J'aime bien. Après l'avantage de Youtube c'est qu'on y trouve autre chose que de la musique et on peut s'y perdre pendant des heures !



Bourgou ou Galetou ?

Burgou, qui avant de donner son nom à un gâteau était le Robin des Bois de la Haute-Vienne. Par contre gustativement je suis plus galetou.



Stop ou encore ?

Encore !

Mais non, on s'arrête là ! Te reste à aller écouter les deux groupes et mater les clips pour mieux comprendre certaines réponses... Merci Olivier !

Oli