Quand tu cherches des infos sur Bobby Singer, tu te retrouves inondé par des articles qui traitent du personnage de la série Supernatural, Bobby étant "un chasseur de créatures surnaturelles" (je cite Wikipedia, ne connaissant pas la série). Une fois le tri effectué, je découvre que derrière ce nom ne se cache qu'un seul homme (la musique laisse pourtant penser qu'ils sont au moins trois ou quatre à œuvrer), en l'occurrence Olivier, guitariste et chanteur chez les punks de Mr Godson Will Be The Last One To Survive mais ici homme à tout faire (même la prod et l'enregistrement plutôt réussi). Ce trois titres à l'artwork changeant (la vue de la Casse est différente selon les éditions) donne dans le rock métal screamo-noise (qui ne pense pas alors à nos regrettés Sleeppers ?), un truc d'écorché vif qui se laisse parfois attirer par la lumière de quelques sons clairs mais qui porte une rage (qui s'exprime en français) et la laisse s'exprimer au travers de riffs gras, de rythmiques agressives et de phrases musicales obsédantes (j'adore le riff principal de "En cendres"). Bobby Singer ne nous a offert que trois morceaux mais annonce peaufiner un album, si la solution de simplicité voudrait qu'il intègre ces trois plages audit album, j'espère que le Limougeaud en composera d'autres pour profiter davantage encore de son talent évident. Et si l'aventure pouvait se poursuivre sur scène avec quelques comparses qui exécuteraient les compos en live, l'expérience n'en serait que plus excitante.

Oli