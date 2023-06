Bellevue Hollywood junkyard Ma likes to drink Death train Strange days Dig your hips Have you seen a girl In low Little table Monkey mind Greta Van Fake Be my enemy Mystery theme song

T'as un coup de barre et t'as besoin d'un coup de boost ? Envoie-toi donc un petit The Bobby Lees dans les esgourdes ! Je te jure, ça marche bien. Il s'agit d'un groupe garage-punk dans la fleur de l'âge et totalement révolté, mené par la chanteuse et actrice Sam Quartin. Acclamé par Iggy Pop, Henry Rollins, Debbie Harry et Jon Spencer (qui a produit leur deuxième album, Skin suit), le groupe a tapé dans l'œil d'Ipecac (et donc fatalement de Mike Patton également) qui l'a signé pour son troisième album nommé Bellevue, du nom de la clinique psychiatrique située à côté du domicile de la chanteuse. Notez qu'elle-même a connu dans sa vie des épisodes de troubles mentaux dûs à son alcoolisme, des expériences qui ont d'ailleurs enrichi son inspiration. Ambiance garantie !



Produit par Vance Powell qui a déjà bossé des albums de Clutch et The Inspector Cluzo et collaboré sur plein de projets intéressants dont ceux de Jack White, ce nouvel album sonne comme un mélange de punk, de garage, de rockab', voire de pop, mais reste résolument rock n' roll. Et Gui de Champi ne viendrait pas me contredire, il saurait sûrement bien mieux en parler que moi ! La musique de ce Bellevue est certes plutôt bien façonnée mais reste quand même assez brute de décoffrage, même quand la cadence ralentie ("Strange days", "Little table"). Ce n'est pas aussi barge que Cocaïne Piss, pour citer une formation qui me vient à l'esprit quand j'entends le chant de Sam, mais les américains me font beaucoup penser à nos Mary Bell locales dans l'esprit. À la fois tourmenté et nihiliste, The Bobby Lees marque les esprits et ses ondes sonores devraient à coups sûrs pénétrer quelques maisons/bars/salles lors de fêtes endiablées, vu le nombre de petites pépites qui squattent ce Bellevue.

Ted