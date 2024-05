The ballad St. Charles square Barbaric Russian strings The everglades (for Leonard) The narcissist Goodbye Albert Far away island Avalon The heights

Depuis Leisure en 1991, Blur n'a cessé de se réinventer. D'une pop-rock shoegaze devenue britpop quelques temps après avec le succès de Parklife puis The great escape, à une musique sans véritable étiquette à partir de l'album éponyme en 1997, sans parler de l'incompris Think thank, trop arty pour pas mal de leurs afficionados, c'est simple : Blur est inclassable et surtout imprévisible. Exactement comme ce neuvième album, apparu presque par surprise l'été dernier. The ballad of Darren (Darren, c'est le nom de leur garde du corps historique) nous prend non seulement par surprise, mais agit instantanément sur nos récepteurs sensoriels. Enregistrées avec l'aide du producteur James Ford (qui a bossé avec Gorillaz, mais également Depeche Mode et Arctic Monkeys), ces dix nouvelles chansons ont été écrites par Damon Albarn pendant une tournée de Gorillaz. Alors que le groupe était en pause et ses membres bien occupés, le frontman les convoque pour leur proposer un album majoritairement dominé par des ballades pop ultra mélancoliques et bien foutues qui s'écoute avec une facilité presque inquiétante. On a craqué sur les sublimes arrangements, surtout ceux rappelant les 60's / 70's ("The ballad", "Russian strings"), et la voix magnifiquement maîtrisée de Damon et son clin d'œil à David Bowie ("Barbaric", "Goodbye Albert"). Un retour triomphant !