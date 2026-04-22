Toujours en duo, Blues For Neighbors revient jouer sur les tombes des titres fortement marqués par l'Amérique des champs de coton. Celle d'un travail qui mène à la mort à une époque où de l'autre côté de l'océan, le gouvernement français célèbre "liberté, égalité et fraternité" (devise officielle en 1848, les mots sont surtout mis en avant la IIIème République après 1880), ces idées sont rappelées dans le décor à l'intérieur du packaging et au gré des paroles ("We're all private property" ou l'excellent "Guillotine song" traitent de l'esclavage), mais les Polonais ne sont pas là pour donner un cours d'histoire.



Non, ils sont là pour continuer d'honorer le blues (et ses dérivés comme le folk, la country ou l'americana) en reprenant ses codes, ses rythmes et ses instruments. Comme MG ne sait pas tout faire (il s'occupe déjà du chant, de la guitare, des perçus, des claviers, de l'harmonica et de la mandoline !), deux comparses viennent de temps à autres apporter leurs talents pour jouer de la cigar box guitare, du banjolélé, du bouzouki, de la basse ou de l'orgue Organetta, une variété d'instruments qui donnent des couleurs différentes aux chansons dont la tonalité, dominée par le chant, est souvent proche. Ce n'est qu'avec leur invité au micro, Kamil, que l'on est réellement secoué, le puissant vocaliste du Projet Klepsydra (aussi à l'aise en solo avec Kamil Bieńczak Western Music) apporte rugosité et modernité sur des notes slidées pour une compo qui se fait remarquer ("Song for Dylan"). Un excellent morceau, bien plus opérant que les quelques-uns qui sont directement issus du patrimoine du genre ("Cuckoo", "God below"...) et restent donc en terrain très connu, idem pour d'autres, composés avec la volonté de respecter le style (l'histoire de "Little Omie" racontée aux auditeurs sans feu de camp).



Entre blues originel et aventures plus actuelles, Rivers of living water fait des ponts et pourrait bien donner envie à quelques non-initiés de se plonger dans ce pan de la musique, si importante pour ce qu'on écoute aujourd'hui.

Oli

Publié dans le Mag #68