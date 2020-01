Support the badgers Let them talk Checking the levels Am I wrong Doors Jelly roll Once upon a time Western time BBP's mystical In that swamp No rest in distress Bad pepper corn To the ocean

Tant qu'à être improbable, autant l'être à fond. Car oui, tout dans The Blue Butter Pot est improbable. Que ce soit sur la création de ce groupe, formé à l'arrache en 2012 pour un festival de blues. Que ce soit le style du duo, deux rednecks qui ont adopté un look qui sent la paille à grange et le Middle-West de notre cher hexagone. Pourtant, les The Blue Butter Pot viennent de Bretagne : Ray Bonnet et Oliv Le Normand (Le Normand en Bretagne, encore un truc invraisemblable). Et musicalement, c'est du blues en mode explosion de confettis. Majoritairement bien caféiné, le duo de Sulniac aime plonger dans le dirty rock, avec une guitare dans un blues agressif, un chant enjoué, puissant et agile, qui joue avec les codes du rock. Si l'entrée en matière du LP ressemble même à un vieux Primus ("Support the badger"), on passe dans du blues rock théâtral ("Cheking the level" ou "BBP's Mystical"), du plus atmosphérique ("Doors"), voire plus pêchu ("Jelly Roll"). il faut finalement attendre le dernier des 13 titres pour avoir un blues old school minimaliste et intimiste ("To the ocean"). Bien débridé et singulier, je te conseille de belles tartines de son de ce pot de beurre bleu.

Eric