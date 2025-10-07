Avant, ils s'appelaient The Bloyet Brothers & Lourychords et ils faisaient du rock'n'roll, maintenant ils s'appellent The Bloyet Brothers et ils font toujours du rock'n'roll. Le quatuor qui avait sorti deux LPs en 2015 et 2019 s'est resserré au niveau familial, puisque ce sont maintenant les trois frangins qui sont derrière The Bloyet Brothers, ce qui semble un peu évident, dans un sens. Et ce trio propose Chapter_1 : origin, ce premier EP qui, au regard de son titre, augure qu'il y aura donc d'autres chapitres. Pour ce qui est de ce premier chapitre, eh bien avec un frangin à la batterie, le deuxième au chant et à la guitare qui a tendance à fuzzer et le troisième au clavier plutôt en mode orgue, on est plutôt sur du rock seventies de haute facture. Si l'entame de l'EP commence très basiquement avec "Honor" et son rythme de base rock qui se prolonge, rejoint par le chant puis la guitare, on pense partir sur un album ultra classique, mais les frères Bloyet ne sont pas des débutants. La suite sera variée, haute en fluctuation électrique et parenthèse apaisée, entre calme et tempête. C'est comme si tu passais de Led Zep à The Doors via The Jim Jones Revue pour finir avec Dätcha Mandala. En résumé, The Bloyet Brothers, c'est que du bon et on attend le prochain chapitre.

Eric

Publié dans le Mag #65