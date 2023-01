Bleakness a ouvert le 1er juin dernier pour le premier des deux concerts que les Burning Heads ont donné à La Boule Noire pour la sortie de leur excellent album. Le groupe a mis sur le merch son album avant sa sortie et de fil en aiguille nous arrivons à cette interview...

Bleakness Avec un nom comme Bleakness on ne s'attend pas à de la musique joyeuse mais vous faites dans le lourd sans pesanteur. Quelle est la recette de Bleakness ?

C'est clair qu'avec un nom comme ça, on pourra jamais se reconvertir dans le ska festif... En même temps, j'ai pas l'impression que ce soit une envie pour aucun de nous trois (rires). On écrit de la musique en s'inspirant de ce que l'on vit et de ce qui se passe autour de nous, et ce qu'on vit et ce qu'on voit, c'est beaucoup de tristesse, de tension, d'oppression, dans un monde capitaliste et déshumanisé qui fonce dans le mur... La musique c'est une sorte d'exutoire, on essaie de transformer toute cette frustration en quelque chose de positif, en écrivant des paroles et de la musique. On ne veut tout de même pas être résignés. Même si les paroles constatent beaucoup de sombre et de négatif, elles incitent à ne pas baisser les bras, tout comme la musique qui reste effectivement très énergique !



Vous réussissez à allier tension et sensibilité dans cet album sans occulter la mélodie, vous êtes en quelque sorte toujours sur le fil ?

Je pense que cet alliage est à l'image de ce que je décris juste avant, on est effectivement toujours sur le fil entre rage punk et mélodies, disons plus mélancoliques. Ce mélange, c'est depuis la base du groupe, mais au fil des disques, on arrive à l'affiner. Au-delà de l'inspiration puisée dans le contexte actuel et dans nos vies, je pense que c'est le résultat du mélange de nos influences. C'est sûrement ce mélange qui ne nous rend pas facile à "caser", pas facile à ranger dans un style en particulier. Ça peut être un inconvénient mais ça peut être aussi un avantage, c'est ce qui fait par exemple qu'on peut jouer autant avec des groupes punk rock, hardcore, que des groupes gothique, darkwave, etc... Je trouve ça hyper intéressant, y'a rien de pire que la sensation de tourner en rond et de s'enfermer.



L'album permet de mélanger gothique et post-punk, peu de formations mettent cela dans leur shaker. Quels sont les autres ingrédients ?

C'est clair qu'il n'y a pas tant de groupes qui font ce mélange en ce moment, c'est un peu dans la lignée des groupes dark-punk anglais et le death-rock californien des 80's. Il y a donc bien évidement dans nos influences ces sonorités sombres du début des 80's. Les débuts du post-punk et la deuxième vague punk est un concentré de superbes mélodies, les riffs de guitare de Killing Joke, de TSOL, de Peter & The Test Tube Babies, de Adolescents, de Skeletal Family, de Agent Orange, de New Model Army... sont très inspirants. C'est pas pour rien qu'ils ont été repris maintes fois par plein de générations, de groupes... En dehors de ces références assez évidentes, on écoute beaucoup de choses à côté : des milliers d'heures d'écoutes de hardcore, de punk plus direct, d'anarcho-punk ou de crust dans nos oreilles ont laissé des traces dans nos riffs ! Et bien entendu, il y a aussi une super scène post-punk contemporaine, extrêmement riche et variée qui nous touche.



Nous vous avons vus en première partie des vétérans Burning Heads à La Boule Noire, scène parisienne, quel souvenir en gardez-vous ? Assez étonnant pour un groupe qui ne se refuse pas à jouer des morceaux reggae d'être allé chercher dans la noirceur de vos morceaux ?

On est très contents d'avoir joué avec Burning Heads, ça tombait pile sur la sortie de notre deuxième album et on était donc ravis qu'il pensent à nous et nous invitent. En dehors du fait que Phab et Greg ont écouté Burning Heads quand ils étaient ados, j'avais déjà joué avec eux il y a presque 20 ans avec un de mes anciens groupes (Amanda Woodward) et je connais bien leur nouveau chanteur, depuis l'époque où on habitait tous les deux à Caen. Et puis finalement, musicalement, je ne sais pas si c'est si surprenant, je pense qu'on a un paquet d'influences communes, punk 80s anglais et américain par exemple, on ne les a juste pas mixées de la même façon !



Le groupe est assez jeune mais vous avez déjà une discographie chargée entre les EPs et les démos et déjà un deuxième album. Il y a une urgence à composer et créer des morceaux ?

On s'est pas fixé de rythme de composition ou de fréquence de sortie de disque ou choses comme ça, ça s'est fait naturellement. Bon, le Covid qui est tombé juste après la sortie du premier album a quand même certainement précipité l'enregistrement de la suite... Je dois aussi dire qu'on a une méthode d'écriture qui permet d'être assez productifs. Je compose la plupart des morceaux, je fais des sortes de maquettes que je passe aux autres pour ensuite réarranger les morceaux ensemble au local. Comme on a tous joué dans pas mal de groupes avant, et des groupes qui ont fait plusieurs enregistrements et beaucoup tourné, c'est clair qu'on a des facilités et qu'on met en place les morceaux assez vite. Par exemple, pour ce nouvel album Life at a standstill, j'avais écrit tous les morceaux juste avant le Covid. Dès qu'on a pu se revoir, on a du faire, je crois, 3 ou 4 sessions de 2 jours de répètes seulement et les morceaux étaient calés. Bon, j'avoue qu'on bosse chacun chez soi pour se permettre ça, et quand on arrive en répète, on connait toutes nos parties. Finalement, c'est plus notre vie de groupe, notre organisation de groupe, qui permet ce rythme d'écriture, plutôt qu'une volonté ou un programme.



L'esthétisme de vos pochettes est également important dans votre musique, c'est toujours Jérôme Sztuka Wojny qui se charge de l'artwork ou c'est juste une continuité de palette de couleurs ?

On aime l'idée que toutes les pochettes aient une cohérence graphique. Ce qui est marrant c'est que ce code couleur est arrivé par accident. Quand on a décidé de presser la démo en 45T, notre pote H.P., qui est sérigraphe pour Galactica Editions, s'est proposé d'imprimer la pochette et il avait cette idée de faire en or sur papier noir. On trouvait l'idée cool et ça a donc décidé le code couleur pour tous les disques suivants. Graphiquement, c'est cool mais c'est aussi une contrainte, pour se renouveler c'est pas facile. Toutes les pochettes sont aussi très contrastées en deux couleurs, et ça je pense que c'est dû à notre culture graphique : les disques punk à base de collage en noir et blanc, faits à l'arrache faute de moyen à l'époque, ça a forgé nos goûts. Sur les trois premiers enregistrements, on a utilisé des dessins de Sztuka Wojny, Jérôme est un ami de longue date, on a longtemps joué ensemble dans Amanda Woodward et maintenant il est tatoueur, basé à Barcelone. Quand on a enregistré notre première démo et qu'il a fallu réfléchir à la pochette, j'ai pensé à lui, et il était très content qu'on utilise une de ses illustrations. Pour les deux enregistrements suivants, ça s'est goupillé facilement aussi avec lui. Pour la suite, on voulait faire évoluer un peu notre façon de bosser, mais Jérôme n'avait pas de temps, alors c'est moi qui ai fait le design des deux albums et du 12'' sorti entre les deux. Je ne sais pas si je continuerai pour la suite, on verra les idées qui se présentent, je n'exclue rien, il est un peu tôt pour penser à ça !



Un de tes labels s'appelle Destructure, nous sommes actuellement sur une déstructuration avec la fin annoncée de "l'abondance"?

Destructure, c'est le label que j'ai monté en 2001 et que je continue de gérer, avec presque 100 disques produits. Fidèles à nos racines DIY, on a sorti tous les disques en France sur mon label, par contre en Allemagne, ça sort en général sur le label de Bremen, Sabotage. Le dernier album a aussi une version américaine sur le label post-punk Alacarte Records. Ils sont hyper enthousiastes, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce label outre-Atlantique ! C'est clair que quand j'ai fondé Destructure il y a plus de 20 ans, je n'étais déjà pas très optimiste sur la direction que les choses prenaient.

Les textes de Bleakness parlent évidement aussi de ces thèmes, le premier album s'appelle Functionally extinct, qui est employé pour une espèce qui est techniquement en extinction. Le 12'' sorti entre les deux albums est une sorte d'appel à réaction dans une société qui part en vrille, il s'appelle A world to rebuild. Le dernier album Life at a standstill parle d'une période palière où nous sommes à l'arrêt et nous incite à prendre conscience que l'on ne peut pas continuer comme avant, en espérant qu'une pause nous permette de prendre les décisions pour changer de direction... Simplifié de cette manière, je pense que pour beaucoup de gens, ça fait référence à quelque chose qu'on a tous vécue... Si le monde évolue aussi mal que pas mal d'études le disent, j'imagine que le prochain album pourra parler d'un monde après une pause, un monde qui n'a pas retenu la leçon... Ça va être compliqué d'écrire sans paraître désabusé (rires)...



Quelle question je n'ai pas posée et quelle est la réponse à celle-ci ?

On pourrait parler de nos projets ? Avec la sortie du nouvel album qui a été super bien accueilli, on va continuer de jouer un maximum. On veut vraiment rattraper le temps perdu puisque l'album précédent est sorti quelques mois avant l'arrêt du monde... On part en tournée européenne le mois prochain avec le groupe américain Fotocrime, ensuite on va faire quelques concerts isolés, dont un festival en Grèce en décembre. On va continuer de faire des concerts partout en Europe en 2023, et même s'il y a des idées de nouveaux morceaux, je pense qu'on va se donner un peu de temps avant de ressortir un disque, on a envie de profiter de pouvoir faire des concerts maintenant !!!

Merci aux Burning Heads et à 3C (Pierre et Christophe) et merci à Nico pour sa disponibilité lors de nos échanges.

Photos : JC

JC