C'est rassurant de savoir qu'en 2023, des artistes comme Blankass sortent encore des disques et soient encore dans le circuit. Pour ce cas précis, cela fait trente ans que les frères Ledoux (Guillaume au chant, Johan aux guitares) mènent leur bateau dans des eaux tumultueuses en gardant tout ce cap de faire plaisir à son public, et surtout... de se faire plaisir à eux-mêmes. Les anciens Zéro de Conduite (parrainés par Serge Gainsbourg et ayant ouvert pour les Clash à Paris !) sortent ce printemps leur septième album et démontrent qu'il va toujours falloir compter sur eux.



Pour ma part, j'étais adolescent quand la "Couleur des blés", tube de leur premier album, tournait en heavy rotation sur les radios hexagonales. Mais c'est avec L'Ère de rien, sorti à la fin de l'été 98, que j'ai fait plus ample connaissance avec le groupe, et je garde un marquant souvenir d'un concert au feu-Terminal Export en mars 1999 (avec Les Amis d'ta Femme en ouverture, et de ma rencontre avec le trio atypique Nancéien. Vingt ans plus tard, At(h)ome "provoque" une nouvelle rencontre, et même si Blankass et moi nous sommes perdus de vue pendant si longtemps, nos retrouvailles sont naturelles : le chant de Guillaume est toujours aussi attachant, les textes sont irrésistiblement marquants et les mélodies sont à la fois tranchantes et raffinées.



C'est donc avec un indubitable enthousiasme et une certaine nostalgie de mes "jeunes" années que défilent (presque) sans discontinuer les 11 titres de Si possible heureux dans ma hifi et dans mes songes. La musique se veut moins électrique, les mots sont toujours aussi bien choisis, tandis que la colère a laissé place à l'optimisme sans laisser de côté une certaine impertinence poétique. Mais le talent des frères Ledoux s'est affiné avec l'âge (tu ne pourras que succomber à "Comment sèchent les fleurs" et le magnifique "Pas d'autre toi") et même si les nombreux invités de ce disque magnifient l'ensemble (Vianney, Gauvain Sers, Stephan Eicher), c'est la qualité d'écriture et l'interprétation sans faille qui font de cet album un petit bijou de chansons pop qui transpire la sincérité et la passion.