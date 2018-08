Black Stone Cherry enchaîne les sorties. Malgré un immonde Kentucky (2016), ils ont su regagner des points avec l'excellent Black to blues (2017), le fait de flirter avec des légendes leur a redonné des idées et voilà donc Family tree, un album sympathique même si on ne retrouvera jamais les sommets de leurs débuts. La dizaine de titres fait la part belle à leurs racines (l'orgue de "New kinda feelin", la petite mélodie bluesy de "I need a woman"...) sans occulter leur fond de commerce qu'est le power-rock de redneck à la Nickelback. Lignes de chant très harmonieuses (lorgnant parfois vers Pearl Jam), solos déchirants, groove balisé, le quatuor ne prend pas de risque mais ne tombe pas pour autant dans la facilité racoleuse, car derrière des morceaux qui sonnent sans forcer se cachent quelques petits trucs bien sentis qu'on attendait pas forcément (la rythmique de "Carry me on down the road", le break de "Get me over you"...) et au final quelques plages très agréables ("Bad habit", "Family tree", "Dancin' in the rain" en "duo" avec Warren Haynes du Allman Brothers Band). Pour cette opération "on recolle les morceaux", ils ont même sorti l'artwork le plus réussi de leur discographie.

Oli