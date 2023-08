Auteure d'un album folk pop délicieux, Janine Cathrein, tête pensante des Suisses de Black Sea Dahu, n'a pas beaucoup hésité dans ses réponses de notre interviOU.

Guitare ou clavier ?

La guitare est l'instrument qui m'a sauvé de la solitude à l'adolescence.



Compositrice ou musicienne ?

Je suis incapable de distinguer les deux dans mon esprit. J'aime et je suis les deux en même temps.



Mélodie ou rythme ?

Le rythme !



Silence ou bruit ?

Le silence. J'étais récemment dans les montagnes et je me promenais tous les jours vers l'un des lacs s'y trouvant, c'était d'un calme absolu. Je ne pense pas avoir connu un tel silence depuis des années, la pure paix.



Seule ou avec un groupe ?

J'ai mes syndromes prémenstruels en ce moment, je vais donc dire seule. Là, je ne peux pas gérer les choses en groupe, ah ah.



Une semaine dans un studio ou un mois en tournée ?

D'un point de vue financier ? Je plaisante... Je vais dire une semaine à enregistrer en studio.



Streaming or vinyle ?

Euh... streaming. Je n'ai absolument rien contre le vinyle, je trouve l'objet magnifique, mais le streaming est omniprésent dans ma vie.



White creatures or I am my mother ?

Les deux, voyons !



Écrire en anglais ou en Suisse allemand ?

En anglais.



Chanter en anglais ou en Suisse allemand ?

Les deux.



Zurich Openair ou Montreux Jazz Festival ?

Montreux Jazz Festival ! J'ai joué un concert là-bas avec le lac dans notre dos, c'était magnifique.



Bon Iver ou Ben Howard ?

Ben Howard avait une grande influence musicale sur moi quand j'ai appris à jouer de la gratte alors que j'étais ado. Donc Ben Howard, sans hésiter.



Ville ou campagne ?

La campagne car trop souvent les villes, ces fourmilières géantes, me stimulent trop.



Jour ou nuit ?

J'essaie de me lever plus tôt ces jours-ci, mais c'est difficile ! Je préfère écrire le soir et la nuit, car le monde qui m'entoure s'endort enfin et se calme. Mais j'apprends à apprécier les petits matins et mon objectif est de vivre ma vie davantage en fonction de la lumière du jour.



Chat ou chien ?

Chien.



Peinture ou photographie ?

Même si je n'ai aucun talent dans les deux, je dirais que la peinture serait pour moi un moyen plus facile de me détendre que la photographie.

Merci à Janine Cathrein et Andreas Ryser.

Photo : Paul Maerki

Ted