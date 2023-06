Découvert en fin d'année dernière à travers une vidéo live en noir et blanc de "Glue" - le premier titre et single d'I am my mother - Black Sea Dahu m'a littéralement scotché. Pensant dès les premières secondes qu'il s'agissait d'un homme au chant, j'ai d'abord été ébloui par la force de la voix à la fois chaude, puissante et douce de Janine Cathrein, la fondatrice de ce projet au sein duquel se trouvent six musiciens dont sa sœur et son frère. Une entreprise à moitié familiale donc. Après White creatures paru en 2018 et une tournée qui a suivi, les Suisses ont donc enregistré avec pénibilité ces sept nouveaux titres en 23 jours à Bienne, puis ont délivré en février 2022 un deuxième album d'une durée relativement courte (33 minutes). A posteriori, condenser le contenu de ce disque était le meilleur choix qu'ils aient pu faire car on n'y trouve pas la moindre présence de déchets ou de mauvaises inspirations, la cohésion entre les morceaux fait sens.



I am my mother, c'est le folk pop ouaté et aéré qu'on admire, qui a cette chance d'être en plus merveilleusement bien orchestré, par petite touches, sans grandiloquence abjecte. Cette musique qui te fout les frissons à chaque accord ou envolée vocale passionnée, et qui est capable de te tirer des larmes si tu es trop sensible ou mélancolique. C'est une œuvre qui apaise l'âme pour affronter les problèmes et sujets qu'elle soulève, à savoir la démence ("Glue"), la relations des hommes avec la planète et entre eux ("Human kind") ou encore les rapports familiaux ("I am my mother"). On aime aussi la musique des Zurichois car elle représente ce qu'il y a de plus honnête, avec ses qualités mais aussi ces (quelques) défauts intentionnels comme les fausses notes de guitares dans l'introduction de "I am my mother" (sont-elles vraiment fausses, à ce propos ?). Voici donc un disque de chevet fait de touches d'ombres et de lumières, d'harmonies inspirantes et percutantes, et qui répond plus que favorablement à l'idée qu'on se fait du beau. Ce n'est pas si courant que ça, alors foncez vite découvrir cette pépite.

Ted