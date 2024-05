Quand je vois Knowledge is over, va savoir pourquoi, je pense irrémédiablement à l'inscription "Knowledge is power, arm yourself", apposée dans le livret d'un album somptueux de Propagandhi (pléonasme), aux côtés de citations de Georges Orwell, Staline et Hitler... Désolé pour l'intro pas forcément à propos, même si, à l'instar du groupe canadien, les Bressuirais teintent leur punk rock d'influences extérieures. Elles sont néanmoins plutôt à chercher dans le HxC 80's de New-York et Washington (Black Flag, Gorilla Biscuits), le hardcore mélodique californien (les premiers No Use For A Name entre autres) ou encore le reggae des Bad Brains et des Burning Heads sur leurs albums Opposite. Évacuons donc cette dernière touche d'entrée, même si c'est ainsi que ce clôt cet EP ("The mission"). Avant cela le quatuor envoie le bois, ou le pâté, comme on dit, mais d'une ce n'est jamais bas du front, il y a de la réflexion ("Brown-nosing"), et de deux ce n'est pas non plus linéaire, binaire, rébarbatif. On ne va pas crier au génie ou à la révolution mais le groupe aime varier les tempos, les plaisirs, mettre des cassures, pour repartir de plus belle ("Demon", "Wrong") et les 7 titres de cet disque, à la prod très 90's, passent crème. 15 minutes sans lasser une seule seconde, avec une mention spéciale, me concernant, pour "Around you".