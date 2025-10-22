Issu du 77, Black Iris nous livre ici un disque de rock racé, aux guitares ciselées et à la production léchée, qui s'élève au-dessus du lot grâce à un souffle - oui, justement - rare : celui de l'inspiration et de la sincérité. Chanté intégralement en français, Le souffle refuse les clichés du rock metal à slogans pour préférer des textes sensibles, profonds, souvent à double lecture, qui mettent en scène l'homme face à ses failles, ses rêves, et ses défis.



Dès les premières notes de "La nuit", l'identité sonore est claire : riffs lourds, chant habité, structures solides, mais aussi une recherche constante de nuance et d'émotion. La voix tend vers celle de Pierre de Merzhin et il y a pire comme comparaison. Et on se laisse entrainer sur le refrain "allez, viens danser". L'empreinte grunge, évoquée par le groupe lui-même, flotte parfois entre les lignes, on pense également à du Saez en version musclée, ou à du Noir Désir en plus metal - une écriture française qui ose se marier avec le metal sans renier.



Côté guitares, David et Ben se complètent à merveille : le grain est riche, nerveux, et les textures sonores très travaillées, servies par un travail de studio millimétré au DNI Studio (Combs-la-Ville). C'est du circuit court, c'est du fait-main, et ça s'entend. La section rythmique ne faillit jamais, et PY, au chant, donne tout, sans forcer : chaque mot est articulé, senti, porté par une voix claire, chaude, parfois rugueuse, jamais caricaturale. Un frontman humain qui préfère le fond au folklore. Les morceaux s'enchaînent avec fluidité, portés par une dynamique à la fois organique et puissante. Le souffle, justement, est là, tout du long : dans les arrangements, dans les silences bien placés, dans les montées progressives, dans les éclats d'énergie. Petit faux pas à mon avis quand Black Iris lorgne vers Indochine le temps de quelques dizaines de secondes sur le titre "Le couperet"... mais il ne faut pas retenir que cela.



Le souffle reste une réussite. Un album de rock français qui ne triche pas, qui assume ses influences grunge, et son besoin d'air pur. Reste à savoir si le groupe de K Pop éponyme ne risque pas de brouiller les pistes d'une réputation qui commence à se solidifier avec cet album et le précédent EP.