Slice of pain I see you dead Sans façon ST02 Stuck Pont des Goules Frozen stance S.O.M.A.

Originaire de Clermont-Ferrand, Black Ink Stain est une formation qui puise son énergie dans le noise rock. La formation composée d'un triangle guitare-basse-batterie réalise son EP Black Ink Stain en 2017. Un 4 titres qui met méchamment l'eau à la bouche.



En avril, les trois musiciens mettent dans les bacs un premier album : Incidents. Un travail réalisé avec de la continuité puisque le projet est toujours accompagné par David Weber aux studios des Forces Motrices (Suisse).



C'est sur quelques notes industrielles que Incidents débarque. L'introduction de "Slice of Pain" passée, le son lourd et rageur de Black Ink Stain fait surface. La batterie est ferme, la basse bien grasse et la guitare grince en tous sens. Ranger ce groupe sous une étiquette est aussi difficile qu'inutile. Bien sûr, l'ensemble prend globalement des allures noïse. Des ambiances rock lourdes et lentes rappellent le premier album de Nirvana (1989 - Bleach). Sur des titres plus agressifs, Black Ink Stain explose des sonorités métal. Laissant parfois quelques pistes instrumentales s'exprimer, le chanteur s'impose nettement avec des paroles parfois scandées souvent criées. Le témoin d'une expression urgente et permanente.



Incidents est un album qui cultive la rage sans concession. Une musique parfaite à écouter en boucle pour des jours sombres. Vu l'actualité, ça tombe plutôt bien.

Julien