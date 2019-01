Dieu du Rock, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et la fournée du jour se prénomme Black Foxxes. Originaires d'Exter, un bled de la côte sud-ouest anglaise, ce trio est composé de Mark Holley (guitare et chant), Tristan Jane (basse) et Ant Thornton (batterie). Pour leur 2ème album, il nous invite à écouter leur rage, Relðl en islandais. De rage, il n'en est pas vraiment question sur les 10 titres de cet album. On ressent plus de la mélancolie, de la souffrance, qu'elle soit mentale ou physique. La musique balance entre la britpop et le rock indé. Des titres classiques rock comme "Sæla", des "Oh, it had to be you" ou "Take me home" démarrant très épurés (une voix et quelques arpèges) pour une montée en puissance progressive, de la pop de base sur "Am I losing it". On ressent quand même cette rage tant promise sur "Joy", unique track sur lequel les Black Foxxes sortent un peu les crocs. Globalement, c'est de l'indie rock pop bien construite, adepte de la mélodie qui va bien, mélancolique mais pas ennuyeuse, mais sans vraiment de prise de risques. Ce n'est pas la baguette du mois, mais comme pain quotidien, c'est très bien.

Eric