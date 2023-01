Du rock-metal dansant et délirant, une boule à facette sur l'épiglotte. Ça résume assez bien la musique des Lillois de Bïur, et c'est justement ce qu'on trouve sur la pochette d'Hyperbole, leur premier album sorti en novembre 2021. Il succède à un premier EP éponyme sorti en avril 2020.



Le disque débute avec "Chicken", titre qui commence avec des cocottes à la guitare qui amènent un gros riff bien lourd pour mettre les choses au clair dès le début. Bien que pesant, il est tempéré par des couplets très groovy, menés par une basse bien présente. Une belle introduction au monde zarbi de Bïur. Les morceaux puisent dans tous les genres, du funk au punk, en passant par le metal et le hardcore avec des trips limite techno ! Mettez votre gilet de sauvetage, ça va chavirer. Les sujets abordés sont variés et souvent écris et chantés avec une (parfois énorme) pointe d'humour. Même les sujets un peu plus sombres sont abordés avec panache ("Hyperbole"). Antoine nous fait part de personnes qui font "caca au milieu de la route", qui ont "peur de leur radiateur", ou "qui se branlent tous les quarts d'heure", le tout avec un chant très versatile, passant par exemple du spoken word aux cris bien metal. S'agissant de ce dernier, il varie entre les styles de l'Affaire Louis Trio à Placebo, en passant par des influences proches de System Of A Down, pour vous donner une idée.



Musicalement, c'est donc très ouvert, mais toujours très carré et intéressant à écouter. C'est dynamique, avec des pics et des vallées d'intensité. J'ai tout de suite accroché au projet. Hyperbole est très frais, varié et bourré de couches qui se découvrent au fil des écoutes. Ça m'a rappelé plein de groupes que j'écoute ou écoutés, que cela soit dans la chanson française, le rock ou le metal. L'humour et la déconne dans la musique (paroles ou arrangements loufoques) ne me dérangent absolument pas, tant que ça sonne (Frank Zappa for ever !). En plus, si ça me fait rigoler, c'est tout bonus ! Bïur m'a d'ailleurs rappelé un peu leurs collègues lillois de Tronckh, autre excellent projet rock/metal qui est dans le même trip humour/gros son. Attention, ça va quand même (un peu) moins loin que les zozos adorés d'Ultra Vomit. C'est à se demander s'il n'y a pas clairement un truc dans l'eau du robinet dans les Hauts-de-France. Si tu arrives à voir au-delà des délires de Bïur (en assumant que ce genre de choses te dérangent), tu trouveras un album de son temps, super bien joué et produit, qui continue de se révéler et de surprendre à chaque écoute.

Jérôme_tFb