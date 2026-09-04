Loin de ses travaux à la basse ou à la guitare pour des groupes death/black (Mortuaire et The Great Old Ones), Xavier Godart s'offre des temps de "pause" depuis 2013 au sein d'un projet solo. Un espace instrumental où ses idées se développent en toute tranquillité et surtout en toute liberté. Il est d'ailleurs allé chercher le nom d'une "Terra nullius", une terre qui n'appartient à personne, pour se faire identifier : Birtawil. Les amateurs de géographie et de bizarreries géopolitiques iront creuser du côté de "Bir Tawil", entre l'Egypte et le Soudan pour découvrir un territoire encore revendiqué par aucun pays... Pour le reste des noms, c'est une invitation au voyage avec des sonorités asiatiques, arabes, hispanisantes ou une orthographe alternative évoquant une modification. Pour en finir avec cette présentation sommaire et l'étrangeté ou du moins la rareté, l'album n'existe physiquement qu'au format K7, résurgence stylée du passé, un moyen iconique d'écouter de la musique librement (avec le walk-man) dans les années 80' et 90'.



Ayant composé son album en vue de le jouer en live, Xavier a réfléchi à organiser les 6 titres d'une manière à, certainement, les jouer dans le même ordre lors des concerts, "Sento" apparaît donc comme une introduction, on met en place les sonorités, la guitare se place, la tension monte, mais Birtawil prend son temps pour nous faire pénétrer dans son univers. Les couches instrumentales se multiplient, l'air se densifie, "Ceesto" apporte plus de contenu tout en gardant un tempo mesuré, malgré l'apparente lenteur, le rythme cardiaque s'accélère car quelque chose se prépare... À moins que ce n'était qu'une fausse alerte car "Malpleno" ramène des silences autour d'une guitare aux sons purs. Après la traversée d'une belle nappe électronique, on prend de la vitesse avec "Konfirmon", composition plus industrielle, plus dure, plus impactante aussi, Dua min change de face et se montre plus agressif, plus intense. "Pacon" ramène de la quiétude, joue toujours un peu sur les répétitions et cherche à mettre en avant une atmosphère plus que des idées, c'est un titre sur la retenue qui ne peut contenir indéfiniment la rage qui existe en Birtawil et qui s'exprime sur "Morton", les cordes de guitares sont attaquées, la pédale de distorsion embrayée, c'est le final, le clou du spectacle, le moment où l'énergie peut déborder et nous ensevelir sous des riffs hypnotiques.



Expérience sensorielle à part, Dua min est un trip aussi agréable qu'exigeant, un travail de musicien précis qui n'en oublie pas une finalité plus vaste : nous sortir de notre cadre, nous faire profiter d'une aventure qu'on n'avait pas imaginée jusque là.

Oli

Publié dans le Mag #71