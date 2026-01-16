Quand tu formes un groupe stoner parfois planant, tu peux avoir envie que ton nom donne de sérieux indices sur ta musique... Quoi de mieux qu'un désert et des oiseaux ? Depuis 2019, Birds of Nazca fait honneur à son patronyme qui rappelle la civilisation de la pampa péruvienne qui traçait d'incroyables géoglyphes dont pas mal de volatiles (colibri, héron et le condor dont ils ont fait leur logo). Ils ne sont que deux (Guillaume à la guitare, Romuald à la batterie), mais à l'aide des boucles (faut pas s'emmêler les pédales), on a différentes strates qui permettent à la fois une occupation de l'espace sonore et un effet hypnotique avec une touche psychédélique du plus bel effet. Cette capacité à tout faire à deux leur donne donc une couleur particulière et apporte quelque chose de différent dans une scène marquée par les trios (Glowsun, Stone From The Sky, Six Months Of Sun...). Même si c'est souvent chargé, les Nantais sont également à l'aise quand c'est plutôt calme (le superbe "Man pupu nyor" - une formation rocheuse en Russie -) et évitent ainsi la surchauffe. Bref, quoi de mieux pour l'été qu'un EP chaud et excitant qui en plus fait voyager ?

Oli

Publié dans le Mag #67