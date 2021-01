C'est une des claques de mon été, ni plus ni moins. Le dessin de l'artwork laisse penser qu'on va voyager mais le noir et blanc semble limiter l'excursion à quelque chose d'assez binaire, on vise l'espace mais pas question de se payer un trip psychédélique haut en couleurs, la seule qui ressorte, c'est celle de la signature "Bill Condor", rouge. En ouvrant l'emballage (enfin, au début, on essaye surtout de ne pas tout arracher), on comprend que le groupe aime les trucs structurés, non seulement y'a de la perspective mais en plus, faut réfléchir à ce que chaque encoche soit utile. Les initiales écarlates se détachent sur le disque, on met sa ceinture et on décolle.



Les premières notes sont légères, répétitives, installent une ambiance un poil futuriste et quand tu t'es fait à ce petit gimmick que tu fredonnes, les instruments nous tombent dessus, gras, lourds, saturés, la reprise de la phrase introductive avec une telle puissance fait qu'on est immédiatement plongé dans leur univers et, pour ma part, complètement conquis. Et ce n'est qu'une introduction à la pièce maîtresse de l'EP, un "Chargers" plus progressif, plus tortueux, Bill Condor n'a pas de voix mais les notes du synthé chantent la direction à suivre et servent de colonne vertébrale à ce titre marqué par une constante progression malgré les ruptures de rythme. La troisième plage (trois traits sur la tracklist) est plus terrienne que spatiale, le poids des riffs ne facilite pas l'envol et nous collent au sol, le périple du crapaud se fait plutôt dans la boue quand bien même le clavier apporte de la clarté ("Journey of the toad"). On reprend la direction de l'espace avec le (déjà) dernier morceau, "Jupiter", la puissance cède la place à la vitesse, preuve que Bill Condor peut jouer sur différents tableaux pour nous épater, à peine un petit break de basse pour souffler pour cette compo haletante et excitante.



De par leurs sonorités, les quatre pistes de Bill Condor apportent du son frais au rock/métal instrumental, proposant quelque chose d'inédit et de très abouti, tu l'as compris, je suis complètement sous le charme et ne peux que chaudement t'inviter à les découvrir et à les aider à grandir en te procurant leur superbe EP (même si je crains qu'au moment de lire ces lignes, il ne soit trop tard pour profiter du packaging en série limitée).

Oli