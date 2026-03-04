Je ne sais jamais sur quel pied danser avec Bilbao Kung-Fu, et je ne dis pas ça parce que le précédent EP s'appelait Déséquilibre. Ou peut-être que si... Quand je relis la chronique de ce dernier, je pourrais reprendre peu ou prou les mêmes mots, sans réussir à trancher sur ce qui va advenir du groupe et ce que je pense de lui.



Les quatre jeunes Bordelais pleins d'avenir sont passés en mode power trio (un guitariste ayant quitté l'aventure en route), et s'ils recherchent leur innocence perdue, la fougue est toujours bel et bien là. Enfin, quand on est sur des chansons qui rappellent l'énergie brute de The Who et Led Zeppelin ("Boule de neige", "Je reviens", "Je dois m'en aller" = tube !), c'est-à-dire le meilleur du rock des 70's remis au goût du jour. C'est tendu, catchy, ça fonctionne plutôt bien, notamment grâce à une production ultra calibrée et équilibrée (tous les instruments sont bien mis en avant, parfois séparément, parfois en même temps), sonnant à la fois garage, psyché ("Moody ce soir") et moderne. Mais, parce qu'il y a un mais, par moments, je trouve le chant surprenant, que ce soit dans les textes (dur parfois d'éviter le côté variét avec le français) ou certaines intonations, et perds quelque peu pied. Quand dans le même morceau on perçoit Thee Oh Sees et Polnareff, il faut avoir son centre de gravité bien bas pour ne pas tanguer. Malgré mes quelques réticences, réserves, Bilbao Kung-Fu arrive pour autant et de fort belle manière à transpercer ma carapace avec l'émouvant et sombre "Vacances d'été", sans que je ne m'y attende.



Au final, malgré une certaine maturité acquise via l'expérience des concerts (auxquels je serais bien curieux d'assister) et de la vie en général (les textes parlent de dépression, rage, amour, doutes), j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore perdu leur innocence, ni leur insouciance. La preuve avec cet album qui va un peu dans tous les sens, mais parce qu'ils le veulent bien. Faire ce que l'on veut, si ce n'est pas de l'innocence à l'état pur, je ne sais pas ce que c'est.