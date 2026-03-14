Fondé en 2020 par Matéo et Natty Granger, aux côtés de Rémi Tourneur, Bilbao Kung-Fu s'est d'abord fait connaître avec deux EP remarqués, L'arc-en-ciel (2021), aux accents pop et psychédéliques, puis Déséquilibre (2023), plus rageur et porté par l'hymne "Oh !". En mai 2025, ils franchissent un cap décisif avec leur premier album Où est passée l'innocence ?, un disque plus sombre, traversé par des thèmes intimes comme la dépression, l'amour, la rage ou la nostalgie, sans rien perdre de l'énergie garage et psyché qui les caractérise. Leur nom intrigue ? Le trio s'est inspiré d'un professeur de kung-fu de Bilbao accusé de meurtre. Une origine aussi décalée que leur univers, où l'absurde croise le naturel, et où chaque concert se transforme en expérience incandescente. Nous avons rencontré Natty pour revenir sur la genèse de ce premier album, leur rapport à l'écriture en français, leur énergie scénique et les désillusions qui nourrissent leur rock survolté.

Le titre de l'album, Où est passée l'innocence ?, semble être une question universelle. Quelle est votre réponse à cette question aujourd'hui ?

Je pense que c'est avant tout une question un peu perpétuelle. C'est une manière de toujours se questionner sur comment ré-appréhender la vie, les expériences que l'on vit, afin d'être toujours dans la recherche. Se sentir toujours étonné, même des plus petites choses, et toujours être heureux de faire ce que l'on fait.



Cet album semble plus sombre, plus frontal. Est-ce que vous diriez qu'il marque un tournant dans l'histoire de BKF ?

Oui, clairement, il marque un tournant profond. Alors déjà, c'est un premier album, c'est-à-dire que c'est un exercice auquel on voulait se plier depuis longtemps, mais c'est un gros travail et ça peut être très coûteux. C'est assez conséquent comme boulot donc on ne l'a fait que maintenant, mais on est hyper heureux parce qu'on voulait vraiment proposer quelque chose d'original, de très complet, démontrer aussi toute la complexité des influences du groupe. On est influencés par beaucoup d'univers musicaux différents. Et c'était assez difficile sur un EP, par exemple, de faire ressortir tout ça. Sur l'album, on a vraiment pu se lâcher et montrer un peu toute l'étendue de ce que pouvait être Bilbao Kung-Fu. Et du coup, je pense que c'est peut-être la photo la plus représentative qu'on a du groupe à l'heure actuelle, sur disque. Donc c'est vraiment un tournant, parce que je pense que les gens qui écoutent ce disque découvrent vraiment l'univers du groupe, intégralement.



Avez-vous traversé des moments de doute lors de sa création ? Comment ces turbulences ont nourri l'album ?

Alors, ces turbulences, elles ont été moteurs un peu pour l'album parce qu'on n'était pas forcément bien et hyper heureux, on avait plein de doutes. C'est pourquoi on a eu beaucoup d'énergie créative et qu'on a écrit tant de textes. Je parle surtout pour moi car j'ai eu un apport de textes et de musiques dans cet album bien supérieur à celui sur les autres EPs. Personnellement, ça m'a vraiment servi de moteur créatif et d'inspiration. Beaucoup d'inspiration. Mais c'était difficile. Pour le coup, on a vraiment pas été bien.



C'est votre premier long format après 2 EPs. Qu'est-ce que ça change dans la façon de raconter une histoire musicale ?

Il faut qu'on propose plus de musique, mais à la fois, il ne faut pas faire moins de qualité. C'est à dire que ce n'est pas parce qu'on propose plus de chansons qu'on peut se permettre qu'il y en ait des moins bonnes, donc ça permet d'avoir un immense travail de sélection. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a composé une vingtaine de compositions et qu'on en a gardé que 14 qui rentraient sur un disque, enfin sur vinyle. C'était seulement des chansons qu'on avait envie de défendre et de proposer, notamment parce que certaines donnaient du relief à l'album, d'autres du punch, et c'est vraiment différent. Là pour le coup, on a le temps de raconter une histoire musicale, mais ce n'est pas non plus au détriment de la qualité. Au final, c'était un peu le truc difficile à faire.



On sent une grande variété dans les styles (rock, garage, psyché, cold wave), comment avez-vous abordé cette diversité sans perdre votre fil rouge ?

Alors, ça fait partie de l'identité du groupe d'avoir beaucoup d'influences variées. On était plutôt contents de pouvoir toutes les proposer. Enfin, pas toutes, mais d'avoir en tout cas un peu plus de liberté pour les proposer dans un album. Notre fil rouge, il est très défini par notre manière de chanter, donc c'est moins en lien avec le style musical. On a surtout envie de proposer quelque chose d'original. On chante en français donc ça marque quand même un tournant stylistique très fort. En plus, ça nous permet de ne pas nous cantonner à un style et de ne pas être rangés par les gens dans un style en particulier ou quoi que ce soit. Je pense que, justement, ça fait partie du fait qu'il y ait un fil rouge qu'on soit libre un peu dans les styles qu'on apporte.



Est-ce qu'un titre résume à lui seul l'état d'esprit de l'album selon vous ?

C'est assez compliqué, car plusieurs morceaux, comme "Boule de neige", "Moody ce soir" ou encore "Éveil", abordent des thèmes variés. On y retrouve notamment la désillusion, les doutes, les peurs, mais aussi les peines de cœur... Donc, c'est difficile de résumer tout cela en un seul titre.



"Oh !" annonçait déjà un virage plus rageur, est-ce que cette colère vous a libéré ?

Tout à fait ! Sur L'arc-en-ciel, le premier EP, on était vraiment plus doux voire trop doux même, par rapport à ce qu'on fait en live. Sur le deuxième, on a eu envie de marquer un tournant plus rageur et ça nous a confortés dans l'idée qu'il faut surtout qu'on fasse ce qu'on aime. Donc sur cet album, on a fait ce qu'on aime et il y a des moments qui sont plus pop, d'autres encore plus violents que "Oh !". Mais ça nous a libérés dans le sens où l'on a compris que pour faire un travail qui allait plaire aux gens, il fallait surtout faire quelque chose qui nous plaise à nous, et dans lequel on prend énormément de plaisir.



Le départ de Jeff a-t-il été un déclencheur artistique pour vous recentrer à trois ? Qu'est ce que ça a changé dans votre manière de composer ?

Oui, ça a été un bon déclencheur artistique. Au début, c'était difficile. Il a fallu tout reprendre en trio, refaire l'intégralité des arrangements. Donc ça c'était assez compliqué, mais c'était un travail qui était important à faire. Et ça a changé notre manière de composer dans le sens où l'on a dû réinterroger aussi nos dynamiques à trois, savoir qui fait quoi... Parfois, chacun amène une composition avec des paroles, des fois il y a juste une musique qui est menée par quelqu'un et les paroles par un autre, et tu as des moments où on pose tout à trois.



Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans le son de Bilbao Kung-Fu aujourd'hui ? L'énergie brute, la nuance, les textes ?

Ce qui me tient plus à cœur, c'est de faire ce qui nous plaît et d'essayer de présenter de vraies propositions artistiques. On n'a pas envie de se dire « Ah bah voilà, on est un groupe de garage parce qu'on prend les mêmes accords et les mêmes sons que les groupes de garage, donc on fait un groupe de garage ». Nous, on est très influencés par tout ça et on ne s'en cache pas, ça s'entend dans notre musique. Mais l'idée n'est pas de reprendre les codes vraiment à la lettre pour refaire un truc "dans le style de". Ce qu'on veut, c'est faire une proposition artistique qui nous corresponde avec notre chant comme on le souhaite, notre musique comme on la souhaite, parfois très douce et très pop. Mais c'est justement la réunion de tout ça qui fait toute la liberté et le plaisir qu'on prend à faire de la musique.



Comment le passage de l'EP Déséquilibre à cet album s'est fait en termes de processus créatif ? Par vagues ou dans un élan continu ?

Déjà, il y a des morceaux qui sont nés avant que Déséquilibre ne soit sorti. C'est un sentiment qui est apparu pendant Déséquilibre, notamment le titre de l'EP qui fait aussi référence au fait que l'on commençait à avoir des doutes, des peurs, et tout ça vis-à-vis de notre carrière et vis-à-vis de nos vies personnelles, de l'entrée dans l'âge adulte. C'était annonciateur. Ensuite, avec le départ de Jeff, il y a eu une grosse vague de composition, surtout due au fait qu'on était obligés de tout retravailler à trois. C'était hyper important, on en a profité pour rebosser notre son, terminer les compos, tout refaire, histoire que ça marque aussi notre nouvelle identité, notre nouvelle manière de travailler.



Vous explorez les thèmes forts de la dépression, de l'amour, de la rage, et de la nostalgie. C'est une écriture viscérale où réfléchie ?

C'est une écriture, je pense, très viscérale. Là, au moment où on l'a fait, on n'essayait pas vraiment de faire un album sur un thème en particulier. On a juste écrit tout un tas de choses. On a composé, comme je disais, une vingtaine de chansons et finalement il n'en reste que 14. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait un thème un peu commun à toutes les chansons. L'album a l'air d'être cohérent, mais je pense que c'est juste très naturel, très viscéral.



Est-ce que c'est plus difficile de mettre ses fragilités dans une chanson ou de hurler sa colère ?

Je pense que c'est beaucoup plus difficile de mettre ses fragilités dans une chanson, parce qu'on se dévoile et, émotionnellement, des fois, c'est un peu compliqué de faire un texte personnel et de le jouer après devant des gens. Déjà, le jouer devant ses collègues du groupe, ça peut faire un peu bizarre et ça peut être un peu difficile, mais ça l'est encore plus de le jouer devant des gens. Après, hurler sa colère, ça peut être difficile dans le sens où il faut le faire de bon goût. On peut tous avoir de la colère. Nous, on a beaucoup d'engagements politiques dans nos vies personnelles, mais on n'a jamais réussi par exemple à traduire ça en musique, en chanson, parce qu'à chaque fois qu'on avait fait des essais, c'était de mauvais goût. Là, je parle de l'engagement politique, mais même un engagement ou une colère personnelle, si c'est fait trop dans l'émotion, sous le coup de la colère, souvent ça va être moins intéressant musicalement et sur l'écriture du morceau.



Qu'est-ce qui vous inspire le plus : vos histoires personnelles ou ce que vous captez autour de vous ?

Sur l'album, il s'agit beaucoup d'histoires personnelles, mais après je pense qu'on a des styles de composition différents. Pour ma part, je m'inspire surtout de mes expériences personnelles, en tout cas sur cet album. Matéo, lui, a toujours ce don pour capter ce qui l'entoure. On le ressent dans des morceaux très puissants comme "L'arc-en-ciel" ou "Un autre été". J'ai l'impression que ce qui nourrit l'inspiration de Matéo, c'est souvent son environnement, ce qu'il perçoit autour de lui. Enfin... sans vouloir parler à sa place.



Vos chansons en français touchent au cœur. Est-ce que la langue donne plus de liberté ou plus d'exigence ?

Les deux. Il y a effectivement plus de liberté, dans le sens où on maîtrise mieux la langue. On dispose donc d'un vocabulaire plus riche, ce qui permet d'être plus précis dans ce qu'on exprime. Alors que si l'on chantait en anglais, on manquerait peut-être de vocabulaire, et ça se traduirait par des tournures grammaticales souvent répétitives ou limitées. Il y a aussi plus d'exigence, parce qu'en chantant en français, on est tout de suite compris. Si ça ne touche pas l'auditeur, il perçoit très vite les faiblesses. En anglais, on peut apprécier une chanson sans vraiment saisir le sens. Souvent, ce sont des paroles assez simples, du type "I need you" ou "I want you". En français, le message est clair dès la première écoute, ce qui expose à un jugement plus direct, parfois dur. Mais c'est un risque qu'on assume et qu'on aime prendre.



Certains titres semblent portés par une forme de désenchantement doux-amer. Vous arrive-t-il de vous autocensurer ou tout est permis dans vos textes ?

On ne pratique pas vraiment l'autocensure, mais on essaie de travailler nos textes. On ne s'interdit jamais de dire certaines choses. On l'a fait par le passé, et ça sonnait moins naturel, on sentait une forme de retenue. Aujourd'hui, on ne se bride plus du tout. Mais l'objectif, c'est de proposer quelque chose de réfléchi, de cohérent, avec du sens et du goût. Pas juste balancer des phrases inutiles pour faire du bruit. Il faut que ce soit construit et assumé.



Vous vous connaissez depuis longtemps, comment le lien personnel entre vous influence t-il le son et l'ambiance du groupe ?

On se connaît très bien musicalement, ce qui rend les impros très fluides. On anticipe les réactions des uns et des autres. L'enjeu, c'est de continuer à se surprendre et à proposer de la nouveauté, ce qu'on a réussi à faire sur l'album avec des morceaux très différents comme "Dep", qui a été très bien accueilli par le groupe. Côté ambiance, on fonctionne un peu comme un vieux couple. On se dit les choses franchement, parfois un peu trop, mais c'est aussi parce qu'on se connaît par cœur, dans nos humeurs, nos façons d'être. C'est une relation forte, qu'il faut entretenir, tout en gardant le plaisir de créer ensemble.



Comment vos personnalités musicales se complètent-elles aujourd'hui ?

Matéo et moi venons un peu des mêmes influences musicales. Et celles de Rémi étaient un peu plus punk et grunge quand on s'est rencontrés. On a eu toute une période où les influences se sont ensuite rassemblées. On a tous écouté les mêmes choses, on habitait en coloc, et là on est dans une troisième phase où chacun réécoute un peu ce qu'il veut, des trucs différents. On se fait découvrir des nouvelles choses, même dans des styles que les uns et les autres n'écoutent pas du tout, donc ça se complète, et c'est toujours autant le cas. Parfois, on aime moins, mais c'est pas grave, il faut écouter quand même et passer à autre chose. En tout cas, dans les personnalités musicales, on est très souvent influencés par ce qu'on écoute.



Vous êtes passés par des remises en question, mais vous ressortez soudé. Qu'est-ce qui vous a le plus renforcé dans cette période ?

Ce qui nous a le plus renforcés, c'est difficile à dire... Mais je dirais que c'est de voir que tout le monde a encore envie. On a réussi à produire un travail dont on est fiers et contents, et ça, c'était vraiment important. On en ressort aussi avec des convictions nouvelles : prendre du plaisir, faire ce qu'on aime vraiment. C'est ça, la musique. Il y a tellement de liberté dans la création qu'on a tendance à trop se poser de limites. Cette fois, on s'est lâchés, tout en travaillant sérieusement. Et c'est peut-être ça, justement, qui nous a ressoudés.



Depuis L'arc-en-ciel et son succès, beaucoup de portes se sont ouvertes. Comment vivez-vous cette reconnaissance croissante ?

On vit cette progression de manière assez naturelle, sans choc d'audience. C'est une évolution fluide, linéaire, et on reste les mêmes. On est heureux de partager notre musique, et c'est un vrai plaisir de voir qu'elle est bien reçue. Même si la reconnaissance grandit, on aimerait parfois que ça aille un peu plus vite. Mais on continue, sans rien lâcher, en espérant que d'autres opportunités viendront. En tout cas, les retours sur l'album nous ont vraiment touchés, et on remercie sincèrement celles et ceux qui écoutent. Ça ne nous fait pas encore vivre, mais ça nous fait kiffer. Et savoir que notre musique plaît, c'est déjà énorme.



Si vous deviez faire écouter un seul morceau de l'album à quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, ce serait lequel et pourquoi ?

Dans l'album, je dirais "J'ai brûlé la voiture de mes parents", parce que c'est un titre délire très rock et avec des bonnes mélodies, qui est assez accrocheur au final. Donc ça pourrait être un bon titre, et on sent aussi pas mal nos influences dans cette chanson. Et sinon, je dirais "Oh !", parce que "Oh !" c'est bien punk, bien français, donc c'est assez représentatif.



Quelle question j'aurais dû poser et la réponse à celle-ci ?

Des questions un peu marrantes. Ça serait : « Comment s'est passé l'enregistrement de l'album ? Une catastrophe ! Voilà, c'était une catastrophe absolue. On avait 10 jours de studio. En 10 jours, on a pété deux bagnoles, un ampli basse, on a passé une journée entière de studio juste à s'engueuler. Et malgré tout, on a terminé d'enregistrer tout l'album dans les temps, et à 18h, le dernier jour, on a terminé la dernière take. Donc c'était vraiment à l'image de la création de l'album, une galère absolue. En plus, c'était entrecoupé de concerts, on avait pas de véhicule, c'était compliqué. Et d'ailleurs, merci à Madeline pendant l'enregistrement, l'ingénieure du son qui a enregistré, parce qu'elle est venue nous chercher à chaque fois en voiture, elle nous a beaucoup aidé, notamment pour faire réparer l'ampli basse. On est très content d'avoir fait ça avec elle. »



Le mot de la fin ?

Eh bien, merci pour l'interview, et venez écouter Bilbao Kung-Fu. Évidemment, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout, on va essayer de continuer à jouer le plus possible, et si vous voulez nous booker, contactez-nous, car on a envie de jouer et de faire des concerts le plus possible.



Question bonus, on se prend une bière la prochaine fois que je suis à Saint-Trojan ?

Oui, tout à fait, on se prend carrément une bière ! Il faudrait que tu nous contactes quand tu es à Saint-Trojan. Nous, on est rarement à Oléron, quand même il faut le dire, mais cet été, j'y serai peut-être un peu. Donc n'hésites pas !

Merci au groupe et à Bérénice.

Photos : Jean-Baptiste Laporte-Fray