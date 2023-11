Bilbao Kung-Fu, peut-il être the next big thing du rock français et faire passer Lysistrata, Johnny Mafia et d'autres pour des néo boomers ? Si l'écoute de Déséquilibre ne permet pas encore de complètement confirmer ou infirmer, la question reste néanmoins en suspens. Le bien nommé EP (de 5 titres pour 21 minutes) ne cesse de tanguer et me donner le tournis. Il oscille ainsi entre des moments de bruit et de fureur mêlant habilement le rock sauvage des 60's et 90's (la batterie puissante et les solos m'évoquent par moments Led Zeppelin ou The Who, rien que ça !), quelques guitares surf bien placées (ils ont grandi près de l'océan, ça doit jouer) et d'autres partis pris, qui pour le coup prennent beaucoup moins sur moi. C'est quoi ces chœurs à la Mika ou encore ce rythme de batterie disco sur "Natty, qu'est-ce que tu cherches ?" ?! Je tique aussi sur l'un des deux chants, qui sonne un peu trop variété à mon goût (le choix du français n'aidant pas). Malgré tout ça, force est de constater qu'il y a un sérieux potentiel, et quand ils auront fini de rechercher leur équilibre, on risque fort d'entendre encore plus parler d'eux. D'autant qu'une indic fiable m'a dit que ça déboîtait en live. À suivre de près, donc.