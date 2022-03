"J'aperçois l'arc-en-ciel, il est si réel,...", entonne en boucle Bilbao Kung-fu pour débuter leur tout premier EP de 5 titres. L'arc-en-ciel bien réel pour ce groupe bordelais ou d'abord virtuel pour l'auditeur, comme une porte d'entrée dans leur univers, genre porte des étoiles. On choisira donc de franchir le pas, où Bilbao Kung-fu t'invite doucement dans leur réalité assez bariolée et intense et te promène pendant un peu plus de 20 minutes dans leur univers de rock un peu psyché, vitaminé et surréaliste. Mais traverser un mur des couleurs, ça fait un sacré effet ! Pour les frères Granger, Natty (guitare) et Mattéo (batterie) qui se partagent le chant, Rémi Tourneur (basse, chœurs), et Jeff Pesta (lead guitar, chœurs), on les verra scander "éveil de l'esprit, rêve merveilleux, envol euphorie, six, un, six, six un, six deux" sur "Jeu, set et match", ou "les étoiles se perdent, les comètes se cherchent, les soleils sont pâles, désynchronisme astral" sur "SuperNova". C'est de la bonne ! Des thèmes développés sur des envolées riffiques parfois suivis d'arpèges légers, ou d'accords mélodiques, avec une bonne basse puissante et une batterie structurante. Bref, à l'image de l'addition de deux termes a priori antinomiques, Bilbao et Kung-Fu, mais qui offrent une belle combinaison musicale et exotique, comme un cadavre exquis, Bilbao Kung-fu sait mixer dans son univers multicolore un rock psyché débridé avec des textes tout aussi barrés. Un bel EP pour l'été, frais et cool, avec ses petites saveurs piquantes et ses thèmes qui invitent au lâcher-prise.

Eric