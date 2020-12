Bon, les gars, je vais être clair. Je n'ai absolument rien contre la langue allemande. J'ai essayé de l'apprendre, mais clairement, c'était pas mon truc. Je n'ai également aucun grief contre les pochettes dégueulasses avec des loups, un tigre, un drapeau et des crânes. Même si je pense que c'est une faute de goût, mais généralement, ça me fait rire. Et bien entendu, je n'ai rien à reprocher à ces groupes metal rock à la production qui déboîte avec des refrains astucieux qui, à l'image d'une sirène, envoûtent en moins de deux. Une fois que tu as pris ces différents facteurs en considération, tu vas vite comprendre que si Stirb oder friss, premier album des teutons de Biest, fait l'objet d'une chronique plus que positive, c'est que le contenu est vraiment bon.



Il faut dire que le groupe de Hambourg, formé en 2015, frappe fort avec ce LP sorti chez Metalville et n'a rien à envier aux grosses productions anglo-saxonnes. Une fois évacuée la "surprise" du chant en allemand, j'ai passé quarante-cinq minutes plaisantes à l'écoute de ce disque qui, à défaut de révolutionner le style rock metal, respecte en tout point le cahier des charges qui s'impose à ce genre de formations : un gros son, des refrains bétons, des mélodies soignées et des envolées de guitare en bonne et due forme. Sans oublier ses (in)dispensables ballades pour emballer le samedi en boite de nuit. Et oui, cahier des charges oblige ! La première partie de ce disque regorge de morceaux en béton armé, tandis que le second temps de ce disque est plus axé sur des titres moins costauds mais tout aussi plaisants. J'ai bien entendu une préférence pour les chansons puissantes et mélodiques, et c'est donc du coté de "Ehrlich und verlogen", "Kamikaze" (ça va danser dans les chaumières) ou du brûlant et calibré pour les radios "Abrakadabra", que Biest révèle pour moi ses meilleurs atouts. Stirb oder friss est un disque (qui) passe (bien) partout, ce genre de groupe que tu as l'impression de connaître par cœur dès les premières mesures mais qui arrive encore à te faire grande impression par la qualité de ses compositions et de sa production. Deutschand über alles !

gui de champi