Comme quoi l'humilité, c'est une belle vertu. Et quand on n'est pas dans la fausse modestie, alors c'est encore plus beau. Et Le Bien, ce quatuor marseillais n'est vraiment pas dans l'arrogance. D'abord avec cette pochette vraiment pas tape à l'œil, genre pas vraiment attirante, et puis avec leur style musical qu'ils définissent comme pop ratée. Parti comme ça, faut avoir envie de les écouter ! Mais comme cette auto-proclamation de pop ratée est intrigante, eh bien ça interpelle quand même, donc on lance la galette, et contre toute attente, c'est réussi. Déjà, ce n'est pas vraiment pop, et puis c'est surtout pas raté. Plutôt garage, rock, 60's, surf, pop, comme un premier EP où les 4 Marseillais auraient mis toutes leurs envies et leurs bonnes idées. Ça pourrait faire du bloubi boulga, ça pourrait faire flop comme du yaourt, mais c'est juste inventif comme il faut et les 5 titres de ce premier EP se croquent avec délice bien trop vite. Ce Sheeplanding de Le Bien, c'est un peu comme les tout premiers Dionysos, ceux du siècle dernier, ceux qui sentaient bon la nouveauté et l'audace. Alors passe outre les étiquettes et les artworks, et écoute déjà "God's finger and plan" pour te donner un avant-goût. Après, plaise à toi de faire tout Le Bien autour de toi.

Eric

Publié dans le Mag #66