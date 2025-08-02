Si j'aime Biche, c'est pour plusieurs raisons. La principale se résume en un titre : "Déjà-vu". Ce morceau, l'un des onze de leur nouvel album B.I.C.H.E. (pour "Brève Interrogation sur les Cycles Humains Eternels"), sorti en février dernier, m'a littéralement obsédé. Il avait déjà pointé le bout de son nez huit mois plus tôt en single, ce qui lui a laissé tout le loisir de s'incruster durablement dans mon cerveau, en attendant sagement l'arrivée de ce deuxième disque. Il ne faut visiblement pas être pressé avec les Parisiens, B.I.C.H.E. débarquant presque six ans après La nuit des perséides. À l'époque déjà, j'avais entendu parler de la pop psychédélique en français, teintée d'une esthétique 60/70s, de ce groupe mené par Alexis Fugain (oui, le fils de Michel). J'avais même écouté quelques titres par curiosité, mais dans ce registre un brin revival avec une patte singulière, ma préférence allait plutôt vers des formations un peu plus aventureuses et/ou aux orchestrations plus fouillées, comme Aquaserge, Forever Pavot ou Dorian Pimpernel. Mais revenons-en à nos moutons !



"Déjà-vu" est un morceau qui coche toutes les bonnes cases : un air entêtant, une structure pop limpide avec un côté à la fois "feel good" et "saudade", des arrangements ciselés (cette basse crasseuse, ces claviers un peu cheap mais pile à leur place...), et puis un chant, bien branlé, mis en avant sans être envahissant. Par respect pour les instruments, sans doute. Bref, une œuvre avec pas mal d'arguments qui aujourd'hui encore reste l'un de mes morceaux favoris. Sauf que je pensais que ça allait s'arrêter là. Eh bien non. En réalité, en découvrant l'intégralité de B.I.C.H.E. en février dernier, je me suis rendu compte que je tirais littéralement sur le fil d'une pelote de morceaux tout aussi géniaux les uns que les autres. S'inspirant autant des schémas répétitifs du krautrock et de l'électro ("Le code", "La spirale") que de la pop psychédélique ("Ca va ?" avec Nick Wheeldon), voire du jazz ("Labrador") ou du funk-soul ("L'engrenage"), Biche s'emploie sur ce disque à se reconnecter aux souvenirs, au temps qui passe et qui laisse des traces. Ce n'est sûrement pas un hasard si en écoutant cet excellent album, m'est venu inévitablement à l'esprit des artistes que j'adorais quand j'étais plus jeune. Je pense à Stereolab en premier lieu.

Ted



Publié dans le Mag #67