Bezoar est un trio de rock instrumental turinois fondé par des membres de la scène noise-rock/sludge/post-hardcore/prog et autres musiques aventureuses qui perforent les tympans. Composée d'Alain Lapaglia (Morkobot, The Turin House) à la batterie, de Salvatore Aricò (KHOY, Marmore) à la basse et la production, et de Luca Di Stefano (Zolfo, Nouccello) à la guitare, cette formation porte le nom d'un corps étranger formé de matières partiellement ou non digérées se trouvant chez l'humain ou les animaux. Si on projette ça à de la musique, il nous paraît alors difficile d'imaginer se prendre avec joie une lampée de ce que proposent les Italiens. Curieux que nous sommes, et après la découverte quelques extraits au début, la réponse ne s'est pas vraiment fait attendre : Bezoar est bien vivace, il envoie la sauce, ça picote sec puis finit par nous brûler, et tout ça sans l'aide de voix qui, avouons-le, auraient pu définitivement plier l'affaire.



Avec ce disque éponyme, Bezoar montre de quel bois il se chauffe. De grasses guitares sludge aux effets démoniaques, accompagnées d'une basse qui te retourne les organes, sont soutenus dans cette bataille sonore par une batterie virevoltante qui s'octroie de manière sporadique quelques moments de repos ("Waag", "Anxiety tutorial"). Une griffe quasi prévisible quand on connaît le pedigree et le savoir-faire éprouvés de leurs auteurs. Le groupe s'offre même l'occasion de proposer quelques improvisations, notamment à travers le saxophone de Fabio Gasparini de Volta. Bezoar possède tout : le groove, le son, la technique, la mélodie (oui !), l'intelligence dans l'équilibre des ambiances (aéré, tendu, cadencé...), et puis une certaine forme d'humour (la fausse intro pop en fond est trompeuse). Bref, tu l'as deviné, il n'y a que des émotions brutes dans ce déluge nommé Bezoar.

Ted

Publié dans le Mag #71