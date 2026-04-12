Un concert de The Beths, ça ne se loupe pas. Je tâche d'appliquer cette maxime depuis que je suis tombé raide dingue du groupe néo-zélandais il y a quelques années, au point d'en faire un de mes bons tuyaux. Après le Trianon (en première partie de Death Cab For Cutie) et le Supersonic en 2019, le Point Éphémère en 2022 et Petit Bain en 2023, le rendez-vous était donc pris pour leur passage au Trabendo, ce mardi 30 septembre 2025. Quitte à rater un entraînement de volley, c'est dire. En plus, j'avais réussi à motiver JC pour illustrer le report avec autre chose que des photos floues.

Dateline Petit passage au stand pour faire des emplettes, et filer un fanzine HuGui(Gui) les bons tuyaux #2 dans lequel figurent The Beths, en demandant au merchguy de leur passer pour qu'ils se prennent en photo avec. Assez peu d'espoir mais bon, sur un malentendu... L'écoute très rapide via Bandcamp en fin d'après-midi de l'album It's all downhill from here (2024) de Dateline m'avait permis de constater un certain nombre de points communs avec la tête d'affiche. Originaire de Auckland (NZ) également, pratiquant l'indie-rock, et formé autour d'une guitariste/chanteuse, Katie Everingham, c'est même Jonathan Pearce (guitariste de The Beths) qui a enregistré et mixé l'album en question, et Elizabeth Stokes (la fameuse Beth de The Beths) était dans Dateline au début. On voit bien le copinage dans tout ça, mais quitte à passer un mois sur la route en Europe, autant partager ça avec des amis.



Il est 20h pétante, dans une salle loin d'être pleine mais néanmoins assez compacte, quand le quatuor monte sur scène et se présente, ouvre avec un français timide (le reste sera en anglais). Ils étaient à Tourcoing la veille et Katie nous raconte son embarras en commandant "oune croissante". C'est dans cette bonne ambiance que Dateline, autour de sa guitariste/chanteuse très charismatique (l'autre guitariste, le batteur et la bassiste sont plus en retrait, mais pas moins efficaces) va nous délivrer 8 titres convaincants en 35 minutes, alternant émotions et passages plus intenses, notamment un final au chant quasi screamo (oui oui !). Entre temps, on se sera vu qualifiés de "best audience", invités à passer au merch avec une blague sur le coût de la vie en Nouvelle-Zélande (« achetez un tee-shirt, ça nous paie le loyer »), ou à leur faire coucou dans le van où ils dorment. Euh, réflexion faite, « non, ne venez pas, ça serait un peu gênant et effrayant ». Bref, une belle surprise et un nouveau groupe à suivre.



the beth Pause rafraîchissement houblonné, 21h et c'est un autre quatuor néo-zélandais qui s'installe et lance la fête avec "Straight line was a lie", titre éponyme de l'album sorti fin août. Dès les premières secondes, le ton est donné et la magie opère, comme à chaque fois. C'est pour ça qu'on est là. Le groupe transpire de sincérité et d'humilité, de bienveillance et de générosité, et ce premier titre est très vite suivi d'un autre extrait du nouvel album (ils vont en jouer huit ce soir), "No joy". C'est en live que j'avais davantage remarqué les nombreux arrangements, à la guitare de Jonathan notamment (grand échalas au front dégarni, cheveux mi longs et sourire éclatant), qui enrichissent les morceaux qui paraissent simples au premier abord, tant ils restent facilement en tête. En parlant d'arrangements, au bout de 2 minutes de "No joy", voilà qu'avec son complice bassiste, Benjamin Sinclair, ils dégainent des flûtes pour quelques notes bien senties, qui ravissent le public. La bonne humeur et bonne ambiance vont du reste prédominer toute la soirée, et JC n'aura rien à craindre à garder ses lunettes pour shooter le groupe au plus près, sans avoir besoin de jouer des coudes. Pas le genre de la maison. Le morceau à peine fini qu'ils enchaînent direct avec "Silence is golden", au rythme plus soutenu martelé par Tristan Deck, qui comme les autres ne paie pas de mine, mais est un véritable métronome derrière sa batterie. Puis déboule "Future me hates me", tube power-pop éponyme du premier album, avec encore et toujours ses moult arrangements, effets de guitare, chœurs toujours très justes et bien placés. En parlant de justesse, je me surprends à fermer les yeux et éprouver les quasi mêmes sensations que sur disque, tant le son global est parfaitement équilibré et le chant d'Elizabeth d'une pureté hallucinante. Petite pause à base d'interactions avec le public, nous racontant leur chouette balade sur le canal de l'Ourcq, la découverte de la Géode (cette grande boule scintillante), des questions sur la vie à Paris pendant les Jeux Olympiques et leur étonnement en remplissant leurs gourdes dans une fontaine à eau... gazeuse ! Et ça repart avec "Metal" au titre assez antinomique, on reste dans l'indie-rock classieux, ainsi que l'émouvant et très beau "Til my heart stops", tous deux tirés du dernier album Straight line was a lie, de même que "Mother, pray for me", qu'on devine autobiographique et qu'Elizabeth joue seule à la guitare acoustique. Nouvelle guitare qu'elle nous confie avoir encore un peu de mal à apprivoiser (spoiler : non), leur van ayant été fracturé la veille à Tourcoing et leur matos volé par des fils de Darmanin (copyleft Pierre-Emmanuel Barré). Heureusement, le groupe a su rebondir rapidement grâce au soutien moral de leurs fans et logistique de quelques autres. Jonathan joue lui sur la Telecaster du groupe Dateline et quand on voit la virtuosité avec laquelle il s'en sort, respect. The Beths aime alterner les chansons joyeuses et légères, et celles à l'ambiance plus mélancolique, et c'est cette dernière qui sied le mieux à "Out of sight", extrait de Jump rope gazers (2020) avec son final aux trois chœurs différents.



La setlist fait la part belle au quatrième album fraîchement sorti, on l'a dit, et c'est le cas de "Knees deep", "Mosquitoes" et "Best laid plans" (avec ses arrangements au triangle et maracas), qui suivent et font, de mon point de vue, un poil retomber la tension. Tout l'inverse du sautillant et catchy "Uptown girl", intercalé au milieu qui relance la machine, enchaîné d'un "Jump rope gazers" de nouveau tout en émotions. Cela fait plus d'une heure que le groupe nous régale et il ne va pas (encore) s'arrêter là. Impossible de ne pas inclure "Little death", qui commence tout en douceur et s'intensifie, se complexifie au fur et à mesure, avec là aussi des petits tricks de guitare et des chœurs dans tous les sens. Magique. À peine remis de ce déluge de décibels et de lights que les voilà qui balancent à nouveau l'antinomique "I'm not getting excited". Pas moyen de ne pas être tout excité par ce morceau et le solo endiablé de Jonathan au milieu. Pour nous achever, rien de tel que le tube tout mignon "Expert in dying field", dans lequel The Beths exprime tout son savoir-faire, de la mélodie et refrain qui tuent, repris en chœur par un public à l'unisson, à la capacité de mettre 100 notes différentes dans un morceau tout en conservant une déconcertante simplicité.



Il est 22h22, le groupe quitte la scène du Trabendo, mais les guitares crachent encore leurs larsens qu'ils sont de retour pour un unique rappel, le poignant et prenant "Take". À prendre ou à laisser ? Un concert de The Beths, ça ne se loupe décidément pas, soyez-là la prochaine fois, et je pense que mon JC, conquis ce soir, en sera !

Merci Camille (La Mission), JC et Ted.

Photos : JC Forestier