C'est au lycée qu'Elizabeth Stokes (chant) et Jonathan Pearce (guitare) font connaissance, mais c'est à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande que les deux rencontrent Benjamin Sinclair (basse) et Ivan Luketina-Johnston (batterie) en classe de jazz. Ensemble, ils forment The Beths, un groupe de power pop, à la fin de l'année 2014 après avoir expérimenté quelques années auparavant leurs connexions musicales à travers Sal Valentine And The Babyshakes. La signification du nom The Beths vient naturellement du prénom de la chanteuse inspirée par un personnage de la série télévisée "Gilmore girls" qui a donné son prénom à sa fille.



En mars 2016, le groupe sort son premier EP, Warm blood, moins d'un an après avoir envoyé sur la toile un premier single nommé "Idea/intent", puis "Whatever", marquant ainsi l'existence officielle du quatuor. En août 2018, leur premier album, Future me hates me voit le jour sur les labels Carpack Records (Cloud Nothings, Beach House, Toro Y Moi) et Ivy League Records (The Vines, Youth Group, The Mess Hall) et le groupe attaque sa première tournée internationale pour le soutenir. La même année, Ivan Luketina-Johnston quitte son poste de batteur pour se consacrer à son projet Sal Valentine et le laisse à Tristan Deck. Fin 2018, The Beths publie un 7" Have yourself a merry little Christmas contenant une chanson de Noël et une démo de leur titre "Happy unhappy".



En 2019, le groupe se fait davantage connaitre en Europe puisqu'il accompagne Death Cab For Cutie sur sa tournée. Jump rope gazers, leur deuxième album, sort à l'été 2020 tandis que leur troisième, Expert in a dying field arrive deux ans après et permet au quatuor d'avoir du succès dans son propre pays (respectivement 2e et 1er dans les charts de la semaine).

Photo : The Beths lors d'un concert au Capitol Hill Block Party à Seattle en juillet 2022 / © David Lee de Redmond, WA, USA.