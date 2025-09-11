Si tu es client de l'indie rock à la ricaine et que tu ne te lasses pas de réécouter Nada Surf ou Dinosaur Jr, décolle vers la lune et ses océans avec l'album aussi rond que carré de Bermud ! Ingé son à La Cuve (au Nord d'Angers), Elliot a beaucoup travaillé seul sur les compositions avant de leur donner vie sur scène avec un vrai groupe et d'enregistrer toute cette bonne énergie sur un LP tout propre et avec les fioritures exigées par l'ambiance des années 90'. Perso, j'adore ce son de distorsion, une douceur de grésillements qui donne de l'accroche aux riffs et permet de sublimer les mélodies d'un chant éclairci par cet environnement plus granuleux. Chaque song a sa petite touche qui lui donne un supplément d'âme, par exemples le rab' de nervosité de "Striken god", les allures de tube de "Anyway", la guitare qui illumine un "Ghost cry" saturé ou encore le très chantant "Fallen moon". À l'inverse, je trouve les refrains de "Call out" un peu forcés, je préfère quand Bermud accentue la légèreté, même en appuyant sur les pédales ("Wherever it's brightest"). Quoi qu'il en soit, c'est un premier album très réussi, les amateurs de rock alternatif US/shoegaze (My Bloody Valentine doit faire partie de leurs influences majeures) seront donc comblés par cette exploration.

Oli

Publié dans le Mag #65