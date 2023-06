Au moment de me renseigner un peu sur Berlin Heart (originaire de Paris, existe depuis 2018, deuxième sortie...), je découvre avec une grande surprise que ce n'est le "groupe" que d'une personne ! En l'occurrence Vincent Blanot, qui compose de la musique de film et trouve dans ce projet purement musical un excellent moyen de passer une partie de son temps libre. S'il compose seul, il sait s'entourer de musiciens d'expérience pour colorer ses idées avec des instruments aux sonorités chaleureuses (lapsteel, saxophone alto, violoncelle, violon, trombone...) et une vraie batterie, bien plus charnelle qu'une boîte à rythme. Si l'ensemble repose sur une base pop-rock-folk, il s'envole toujours assez vite dans des élans progressifs plus ou moins étendus (le superbe titre qui donne son nom à l'album nous promène durant 15 minutes) et comme le timbre de voix de Vincent est très clair, je pense souvent au travail de Steven Wilson en me plongeant dans l'album. Il partage avec le leader de Porcupine Tree le goût du détail, du travail bien fait, il ne craint pas les mélanges (de l'électro avec une guitare acoustique et des chœurs chelou ? Ok !) et maîtrise le rythme comme la puissance de chaque composition. Aussi bluffant qu'étincelant !

Oli