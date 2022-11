Neuralgic point I bet you Iggy Pop became a horrific monster A king's fall Incantations You waste it Toxic waves Cobra's letter Freaking out Snake and go nuts The humanity's final canticle Purple tales Alas, alas, adieu

Chez l'être humain, Homo vulgaris, le sens prédominant parmi les 5 sens, c'est celui de la vue. Pour les chiens, c'est plutôt l'odorat. C'est pour ça qu'ils se sentent le cul quand ils se rencontrent, alors que nous, on commence par se regarder (après, c'est à la discrétion de chacun, mais pour l'entame, ça passe par les yeux). Tout ça pour dire que lorsque j'ai reçu l'album de Bender, que ne je connaissais ni de nom, ni d'ailleurs, j'ai d'abord regardé cette belle pochette de digipak (d'un certain Goliath Shabada, Ndlr), j'ai déplié l'objet et aperçu un homme à tête de tyrannosaure semblant caresser un sanglier. Tout cela ne me disait franchement pas à quelle sauce j'allais être mangé, mais puisque la gueule géante de ce Quetzalcóatl semblait s'ouvrir sur d'autres mondes, autant y plonger dedans.



Et ce The crowd growls, the crown falls de Bender renferme une foultitude d'atmosphères, d'une intro punk ("Neuralgic point") ; à une incartade rock surf au titre énigmatique ("Iggy Pop became a horrific monster") à moins que ce soit un running gag puisque ce cher Iggy est toujours présent dans les tracks des derniers albums des sudistes ; au psyche planant de "You waste it" ; à l'instrumental "Toxic wave" un poil garage ; au punk rock de "Cobra's letter" ; au finish d' "Alas, alas, Adieu" qui se permet de mélanger tout ça pour ne pas finir sur une seule impression. Bref, au petit jeu d'un titre = un style, vu que ce 6ème LP déplie 13 tracks, il y a encore de quoi s'amuser et varier les plaisirs. Rajoutons que le trio toulonnais (Agabawi, Sloog et Davy, respectivement guitare, basse, batterie, avec le chant partagé à 3 voix) a invité un saxophone, un violon et un chanteur histoire de rajouter en fioritures, et nous avons là un album complexe et complet, que l'intitulé Garage punk psyche du kit presse ne saurait résumer.



Bender n'en est pas à son premier melting pot stylistique, il maîtrise donc la chose, alors autant plonger dans la belle humeur multicolore dégoulinant de la gueule du serpent des Bender.

Eric