Un petit flashback dans les années 80/90 du temps où l'on écoutait du rock alternatif que maintenant on appelle ça de l'indie rock ? Que ce soit pareil ou pas, je ne sais pas, mais avec Ben Le Jeune, on fait le pont entre ces deux époques. Sûrement parce que Ben Le Jeune, est le frontman et leader du groupe mancunien The Creature Comfort né à la fin des années 80, qui avait partagé la scène avec Mudhoney ou Gun Club, mais n'était jamais passé en studio avant ....2013 pour un premier album puis un deuxième en 2021. Mais en 2022, Ben Le Jeune quitte le Grand Manchester et plus ou moins The Creature Comfort pour la Nouvelle Aquitaine et s'établit en Charente pour peut-être commencer une nouvelle vie, mais aussi un projet solo. Et voici A stranger to your city, le premier LP de 10 titres, sans The Creature Comfort, mais un peu quand même puisqu'il invite le bassiste et le guitariste de son groupe en studio. Et musicalement, eh bien on a de l'indie rock alternatif, du rock qui fait parfois penser aux productions de Joy Division, ou à Nick Cave, ou les Tindersticks. Tu l'auras compris, Ben Le Jeune ne renouvelle pas le genre, mais il l'alimente, lui permet de subsister, de l'honorer, de perdurer, et c'est tant mieux.

Eric

Publié dans le Mag #67