Découvert en première partie de Filter lors de leur tournée européenne et leur date à Petit Bain à laquelle nous avons assistée, Belmondo est un groupe à suivre. Formé de musiciens de plusieurs nationalités, nous avons saisi l'opportunité d'échanger avec la chanteuse française, Carmen, pour en savoir plus sur la tournée et l'EP à venir...

Belmondo Merci de nous accorder cette interview. Nous connaissons l'acteur, mais qui est le groupe derrière ce nom ? Et pourquoi avoir choisi ce nom qui est éloigné de votre style musical ?

Nous sommes Belmondo, nous nous sommes formés à Brighton en Angleterre, mais nous venons d'un peu partout ! Le groupe est constitué de Jules Freiss, batteur suisse, Laurent Lesaffre, guitariste français, Kelan Moore, guitariste-chanteur anglais et moi-même, Carmen Mellino, bassiste et chanteuse française. Jules a choisi ce nom et nous l'a proposé. Il est fan de l'acteur, mais c'est à travers son oncle qu'il a découvert les films avec Belmondo et aussi, et surtout, la musique et le rock ! On s'est dit que c'était un nom de groupe plutôt cool qui marche dans plusieurs langues et qui contraste avec notre musique. Un combo gagnant !



Comment s'est faite la rencontre, vous venez tous d'univers différents ?

On s'est tous rencontrés à Brighton à l'université. On étudiait tous la musique et Jules est celui qui a formé le groupe en nous demandant individuellement de le rejoindre. Spoiler : nous avons tous dis oui (rires) ! Oui, les univers sont assez variés, les chansons sont composées par Kelan et moi-même pour la plupart. Avoir deux auteurs-compositeurs est une force, mais permet également aux influences d'éclater encore plus. En apportant les chansons en répètes, les influences de tout le monde vont ensuite se mêler encore plus.



Vous venez de finir le 30 mars une tournée avec Filter. Comment avez-vous décroché ce "special guest" sur la tournée ?

Avec un e-mail (rires) ! C'est assez fou, mais vrai. Personnellement, je suis une grande fan de Filter et j'avais acheté mon ticket pour le show à Londres. J'avais mentionné à notre manager qu'ils partaient en tournée européenne et notre booker nous a pitché pour être en "support". Nous avons ensuite été choisi. Et par le groupe ! C'était incroyable d'avoir découvert ça, et par eux en plus. On ne pouvait pas être plus chanceux.



Ouvrir pour Filter doit être une expérience folle, avec qui rêvez-vous de collaborer ou éventuellement de faire une tournée comme celle-ci ?

Énormément de groupes : Nine Inch Nails, Kasabian, Garbage, Faith No More et j'en passe !



Est-ce le fait d'être un groupe avec différentes nationalités vous permet chacun de chauffer les salles dans votre lange natale ?

Je ne dirais que ce soit une langue en particulier. À part le show en France, nous parlons en anglais. Quand nous sommes en France, je trouve aussi intéressant de parler des deux langues. Ça correspond à l'identité du groupe et c'est assez naturel ! L'énergie des shows est ce qui nous aide à chauffer la salle, et surtout nous adorons jouer en live et je pense que ça se ressent sur scène et dans le public.



Une anecdote particulière à raconter sur la tournée ?

C'est assez personnel et ordinaire, mais à Prague, Filter et leur équipe regardaient un comédien de stand up sur un IPad et nous nous sommes tous assis avec eux pour le regarder. J'ai trouvé ce moment simple assez touchant. Être assis avec une de tes influences musicales et rire tous ensemble. Autrement, le simple fait d'avoir tous les membres du groupe Filter qui nous disent qu'ils aiment et streament notre musique, c'est assez énorme !



Quelles sont vos principales inspirations pour écrire ?

En termes d'influences musicales, Belmondo serait un melting pot de Killing Joke, Soundgarden, PJ Harvey, Queens of The Stone Age, Kasabian, Failure, Smashing Pumpkins ...



Belmondo Vous venez de sortir "Ventriloquists", un single avant-coureur de votre EP, The blessed and the evil, qui sort le 24 avril, de quoi parle ce single ? Comment a-t-il été composé et quels ont été les retours ?

Le morceau parle d'une personne qui s'est servie de Kelan. Et il y fait référence en disant qu'il se sentait comme un pantin manipulé par les fils d'un ventriloque. Ce morceau est un mélange d'écriture entre Kelan et moi. Kelan avait ce riff, assez Smashing Pumpkins , et cette mélodie de couplet. Et j'ai écrit la ligne de piano et le refrain. Après avoir restructuré tout cela, on a emmené le morceau en répète, retravaillé et voilà ! Nous avons eu de très bons retours dont une mention par Kerrang Magazine pour "Ventriloquist" et un passage radio sur BBC1 au Daniel P Carter Show pour "Bethlehem", le premier single issu du même EP. Les deux singles ont également des clips qui ont bien marché sur YouTube et où les gens, qui ont pu nous voir en tournée, commentent sur les réseaux et nous suivent à présent.



Une des chansons que vous avez joué à Petit Bain s'appelle "Marie-Antoinette", pourquoi ce titre ? Carmen, tu es à l'origine de ces paroles en tant que représentante de la France ?

"Marie-Antoinette" est une chanson récemment ajoutée au set. Je suis une fan de Faith No More, Tomahawk et tous les projets dans lesquels Mike Patton apparait en somme. Je m'inspirais de ces mimiques vocales et de ses paroles en écrivant la chanson. Je n'ai pas écrit sur un sujet en particulier, mais plutôt sur un des thèmes où, en l'occurrence, le body horror et un certain expressionnisme. Le mot guillotine est assez vite apparu et j'ai écrit autour de ça. J'ai ensuite fait écouter la démo à quelqu'un qui a mentionné "Marie-Antoinette" et j'ai trouvé que c'était un meilleur titre. Cerise sur le gâteau, je suis Française et libre à ceux de penser que la chanson parle de l'ex-représentante de la France, Marie-Antoinette hein ! (rires)



Vous n'avez pour le moment sorti que des singles, le format LP ou EP est-il devenu désuet ? Vous vous adaptez à la façon dont les gens consomment de la musique désormais ?

Oui, c'est important de s'adapter à la façon dont les gens consomment la musique. Pour construire un public, c'est plus intéressant de commencer par lancer des singles et puis un EP par la suite. C'est aussi très cher de sortir un album à notre époque, surtout sans une équipe ou un public très bien établi. Notre premier EP, qui sort le 24 avril, est notre premier (plus) long format et nous sommes impatients et très fiers de le dévoiler.



Le mot de la fin ?

Lads on tour !!!!

Merci Carmen et Belmondo !

Photos : JC Forestier