Fragile, Vulnérable(s), solitaire, intime. Parmi ces quatre adjectifs se cache le titre du nouvel EP de Bebly, mais chacun des quatre pourrait parfaitement compléter le bel artwork de cet arbre et son reflet. Personnellement, j'aime les arbres seuls, ceux qui se retrouvent au milieu d'un champ, d'une lande aride, dont la silhouette émerge d'un horizon déprimant ou mélancolique. Comme cet arbre, à la fois fragile et beau, bien implanté, aux racines profondes, droit et qui continue de croître en maintenant sa verticalité, Bebly, propose en continuité avec ses opus précédents, ce folk français qui va vers l'essentiel, qui semble frêle et qui est empli de poésie. Avec juste une voix et une guitare ou deux, Bebly a regroupé 5 titres plus ou moins anciens qui auraient pu figurer sur les EPs précédents. Littéralement enregistrés dans son salon, Bebly t'invite à te poser pendant un petit quart d'heure pour apprécier cette parenthèse musicale afin de comprendre ce que veut dire cette parenthèse en fin de ce mot : Vulnérable(s). Simple et beau, brut et poétique, comme cet arbre au reflet évanescent.

Eric

Publié dans le Mag #71