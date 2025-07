Bebly, aka Benjamin Blin, ne rebranche toujours pas les guitares, il continue dans la lignée de ses deux précédents LP et ça lui (nous) va bien. Après Le spleen à présent en 2021 et Coriace en 2023, le spleen est toujours coriace avec ces cinq nouveaux titres. Une approche toujours fragile et douce, où la voix susurrée et la guitare ne sont importunées que par quelques notes, sons ou voix qui parsèment un espace délicat et triste qui reste pourtant aérien et poétique. À l'image de l'artwork, Bebly semble s'effacer ou se noyer dans une belle unité musicale sachant mettre en valeur les mots, les textes, la poésie. Les phrases résonnent comme un cadavre exquis autour du thème de la mélancolie, accompagnées d'une musique épurée et mélodieuse. C'est comme une sensation plaisante de se sentir posé sur un nuage, à observer l'espèce humaine en contrebas, tenter de survivre aux douleurs quotidiennes terrestres. Bref, si tu ne sais pas encore ce que peut donner un mix entre folk et chanson française, eh bien il y a quelques EPs qui t'attendent, et autant commencer par le plus récent, Arracher les fleurs.

Eric

Publié dans le Mag #65