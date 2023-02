Toujours se fier à une biographie. Surtout quand elle va à l'essentiel. Jugez-en plutôt : "Bear's Towers est une question d'équilibre : une harmonie entre une voix tantôt chaleureuse, tantôt intimiste, des battements électroniques animé d'une énergie rock, des cadences folles et des instants suspendus. La pop de Bear's Towers est teintée d'un rock aux couleurs électro, magnétique, taillée pour la scène." Mais putain, ouais, c'est exactement ça ! Pas besoin de rentrer plus dans les détails de Self portrait, troisième disque du quatuor de Haute-Savoie, car tout est dit. Tout. Ou presque. C'est bien pour ça que finalement, je vais étayer un peu.



Dès "Hometown", formidable morceau et tube en puissance, j'ai été happé par la grâce et la subtilité de l'électro pop de Bear's Towers. Dynamique, entraînant, mélodieux, sensible, je pourrais encore en faire des tonnes à propos de ce petit bijou qui n'a rien à envier aux maîtres du genre. Et la suite des réjouissances n'atténue pas les bonnes sensations que me procurent ce disque : sensation d'apaisement et de sérénité (In the blaze), sensation de légèreté et de bien-être ("Old ghosts", If you wanna go"), sensation de voyage à travers des univers musicaux ravissants et sublimés par une interprétation irréprochable ("Silent birds"). Sensation de douce folie aussi, quand le groupe se révèle dansant ("Bells", "Outer space"). La voix d'Aurélien y fait beaucoup dans ce sympathique constat, mais c'est ce titanesque travail d'équipe qui fait de Self portrait un disque à part.



Un disque à part, et aussi et surtout, un très chouette disque. Et ce qui fait la différence c'est que Self portait transpire la sincérité et la passion. Idéal pour lâcher prise et profiter des instants présents. Nous en avons tellement besoin ! Bravo Messieurs, et à très bientôt j'espère !

gui de champi