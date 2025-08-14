98 Décibels crée un nouveau label rock spécialiste du vinyle dans l'Ain. Ce collectif est actif depuis 17 ans à Bourg-en-Bresse, il est spécialisé dans la promotion des musiques alternatives et particulièrement du rock. Connu pour leur festival Madfest et les nombreux concerts en Bresse, il franchit une nouvelle étape en créant leur propre label. Nous avons rencontré Elodie, présidente de l'association, Simon, le coordinateur et batteur des Beach Moonsters ainsi que Teddy et Jérôme membre du duo The Late Speakears. Ils organisent les release party du deuxième album des Beach Moonsters, ambassadeurs de la surf music après plus de 150 concerts, et du premier des Late Speakers, nouveau duo rock local, ce sera le 1er mars à la Ferme à Jazz de Bourg-en-Bresse.

Pouvez vous nous présenter votre association ?

Elodie : L'association existe depuis plus de quinze ans et a toujours eu à cœur de promouvoir les musiques alternatives et les artistes locaux. Ce n'est pas juste une structure organisant des concerts, c'est un vrai collectif qui fonctionne sur la passion et l'entraide. On aime la bonne musique, bien manger et bien boire ! L'association ne se limite pas à organiser des événements musicaux. Elle s'implique aussi dans des actions culturelles en faveur des jeunes, des personnes âgées et de publics en situation de fragilité. Nous menons des projets dans les écoles, les EHPAD et même en milieu carcéral. Notre but est de rendre la musique accessible à tous et de créer des moments de partage.

Simon : On intervient aussi dans des quartiers où l'accès à la culture est plus difficile. La musique est un excellent vecteur de lien social et d'inspiration pour les jeunes.



Comment 98 Décibels en est venu à créer un label ?

S : Monter un label, c'est venu progressivement. On a toujours vendu des disques en concert, d'abord en petite quantité. Puis, on s'est mis à en vendre plus et à aider des groupes à presser leurs albums. Un jour, on s'est dit : Et si on mettait notre logo sur un disque ?. Et voilà, le label est né !

E : On s'est entouré de professionnels du spectacle vivant, petit à petit, on a structuré un label. On a commencé en aidant L'Effondras à sortir un disques, puis Beach Moonsters, et aujourd'hui, on en est à plusieurs productions par an.



Beach moonsters 98 Décibels, votre label soutien des groupes de rock, une volonté ?

S : Pour l'instant, le label est orienté rock, mais nous restons ouverts à d'autres genres. C'est le style qui nous rassemble aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce qui est certain, c'est qu'on se concentre sur le vinyle et les groupes qui veulent ce support uniquement.

E : Notre démarche, c'est d'aider les groupes à presser leurs disques et à structurer leur carrière, tout en gardant un fonctionnement humain et collectif.



Est-ce que vous pouvez vous présenter The Late Speakers ?

Teddy : Notre groupe est né en 2023, après une soirée organisée par 98 Décibels. On a décidé de monter un projet ensemble. Tout s'est fait naturellement et on a rapidement été accompagnés pour enregistrer notre premier album.

Jérôme : L'accompagnement de 98 Décibels a été un énorme coup de pouce. Ils nous ont permis de structurer notre projet dès le début, en nous guidant sur la production de l'album, le pressage vinyle et même la communication autour de la sortie.

S : On leur a aussi donné un coup de main sur la partie administrative, notamment les contrats de cession et la gestion des cachets. C'est important pour un jeune groupe d'avoir un cadre solide.



The Late Speakers Vous sortez aussi le deuxième album des Beach Moonsters qui a parcouru la France avec plus de 150 concerts de surf music. Un groupe important pour vous ?

S : Avec Beach Moonsters, on a été un peu les poissons pilotes du label. On a testé des choses, parfois on s'est plantés, mais on a aussi appris à vendre des disques en tournée, à gérer la production et à structurer notre projet. Aujourd'hui, on transmet tout cela aux autres groupes.

E : On a pu voir ce qui marchait et ce qui marchait moins bien. C'est grâce à ces expériences qu'on est aujourd'hui capables d'aider d'autres artistes à éviter certains écueils.



Qu'offrez vous aux groupes comme accompagnement ?

S : L'association ne se contente pas de produire des disques. Elle propose un accompagnement global : studio d'enregistrement, aide administrative, conseil en booking, et organisation d'événements.



Vous lancez le label à l'occasion d'une soirée à Bourg-en-Bresse ?

E : Pour le lancement du label, on prépare une grande soirée le 1er mars à la Ferme à Jazz de Bourg-en-Bresse, avec une programmation 100 % local, un before DJ et de la bonne bouffe. L'objectif est de créer un moment convivial et de soutenir la scène rock indépendante.



Un dernier mot ?

S : En parallèle, on met en place un réseau d'échanges de vinyles avec d'autres labels. On veut remettre au goût du jour l'achat de disques en concert, créer du lien entre les artistes et le public.

T : Et puis il y a aussi un aspect humain hyper important. Grâce à 98 Décibels, on a rencontré plein de personnes qui partagent notre vision et qui nous apportent des conseils précieux. C'est une vraie famille musicale.

98 Décibels fait partie des projets porté par des passionnées de musique. Par l'ensemble de leurs projets ils nous montrent le dynamisme des associations et leur savoir-faire unique. Merci à eux !



Photos par Oofzos :

Beach Moonsters au café de la Tannerie en mars 2023

The Late Speakers (première partie des Tambours du Bronx en mars 2024 à la Tannerie).