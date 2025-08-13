Certes, avec un nom pareil, les Beach Moonsters peuvent faire peur, monstres marins et Frankenstein en bermuda viennent menacer la pin up surfeuse à la nuit tombée, mais si on met de côté le visuel et les noms (qui invitent sur le disque zombie, kraken, sorcière, loup-garou cyclope et autres monstres en tout genre), il y a aussi la plage et de la surf music ! Et en cette fin d'hiver interminable (par chez moi, la date prévue pour le printemps est dans un mois, mais rien ne nous assure qu'il sera vraiment là à l'heure, la "prévision" météo annonce du 10° pour le 20 mars), un rayon de soleil fait vraiment du bien.



Et des rayons, ils en envoient les Bourguignons, pas gênés par des mots, ils peuvent balancer des cadences infernales et enquiller les riffs à très grande vitesse, les notes déferlent et si l'on se réfère aux titres et à leur univers, on peut imaginer de folles courses poursuites sur les plages de ce lagon noir. Sinon, on peut aussi juste profiter de l'énergie déployée pour oublier la grisaille et se demander si un titre comme "Cinderella's nightmares" est dansable tant il est speed. Faudrait l'envoyer dans les enceintes du Titty Twister pour voir ce que ça donne. Les morceaux sont assez courts, toujours très nerveux même s'ils ne suivent pas tous un rythme endiablé, le son est garage mais pas trop, il sait rester propre et ne va pas chercher les grésillements ou les larsens que certains apprécient. Pas avare de déconne, le trio s'aventure en terre latine avec un "Big bazounga boogaloo" qui leur permet de se défouler les cordes vocales sur un "Boogaloo" que j'imagine le public hurler avec eux.



Bref, si t'aimes le cinéma (au choix entre série B, série Z ou vieux films muets d'horreur "cultes" en noir et blanc), si t'aimes le rock, si t'aimes le surf, si t'aimes quand ça va à 100 à l'heure, grimpe sur ta planche pour une séance de Black lagoon night surfin', tu ne seras pas déçu du voyage... si tu en reviens.

Oli

Publié dans le Mag #64