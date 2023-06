Les Beach Bugs c'est un peu comme les bed bugs (punaises de lit), quand tu tombes dedans, il est impossible de t'en défaire, ça t'obsède. Sauf qu'à la différence des dernières, les premiers tu es bien content de les avoir en tête et qu'ils ne te quittent pas.



J'aime beaucoup la petite phrase d'intro sur leur page Bandcamp, donc je ne peux m'empêcher de vous la livrer ici : « Au départ, réunis en trio avec la volonté de former un énième groupe de punk virulent et sans concession, les Beach Bugs ont finalement opté pour les ritournelles pop composées sans prétention. » C'est parfaitement résumé, clair, net et précis. Power-pop, rajouterais-je néanmoins et j'ai bien fait d'écrire que j'aimais ça dans la rubrique Contacts du site W-Fenec car c'est pour cette raison qu'on m'a branché pour recevoir ce disque. Style auquel il faut rajouter le garage 60's et la surf-music, pour avoir l'étendue du spectre musical auquel s'adonnent nos Limougeauds. Il ne m'aura pas fallu beaucoup de secondes, une vingtaine tout au plus, dès les premiers accords de "Be loved", pour répondre favorablement au mail et envisager de dire tout le bien que je pensais de ce premier album. Ils n'ont pas la plage par chez eux et je ne suis pas certain qu'on puisse surfer sur la Vienne mais l'écoute de ces 11 chansons nous fait directement nous évader du côté des côtes californiennes, avec un impact carbone nul. Nickel. Simplicité, efficacité, guitare au son clair et "wap-wap", y a du hit again and again (attention, ici se cache un calembour à propos d'un des titres), sur "Thinking of you", "Need to know", "Love factory" (et son petit air "Beat on the brat"). C'est du reste un peu comme si les Ramones jouaient en chemises hawaïennes, mélangés aux Beach Boys en Converses et Perfecto !

Ils ont en outre eu la bonne idée de mettre "On a bike", le tube ultime, en début de face B du LP/piste 7 du CD (amusez-vous à vérifier dans votre discothèque, c'est souvent le cas) et celui-ci je peux l'écouter en boucle sans me lasser. À tel point que les premières fois, je n'avais pas fait gaffe que le morceau suivant, "Santa Olala", était chanté en français, sans que cela ne me choque outre mesure. Même la petite balade qui clôt le disque est chouette. Seul défaut, 25 minutes c'est trop court, on en reveut !



Avant, pour moi, Limoges c'était la ville de la porcelaine, certes mais surtout des Bushmen (le guitariste Pedro Garo signe d'ailleurs le très cool artwork, y a pas de hasard), Beach Bugs contribue désormais à en redorer le blason.

