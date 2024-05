Pour cette nouvelle interviOU, on a trouvé judicieux de faire passer le test à Adrien, tête pensante de BBCC, un groupe strasbourgeois totalement déjanté. On a pensé que c'était le bon client, et on n'a pas été déçu.

BBC ou CCTV ?

Je me demande si la chaine ZiziTV existe. Un truc où il y aurait que des mecs qui parlent des dérives du féminisme et du wokisme. Des concours de BBQ(Q) et du MMA en continu. Ah ben oui, ça existe...



Devo ou Talking Heads ?

J'aurais dit Devo y'a 10 ans, maintenant c'est Talking Heads. Je crois que l'influence de David Byrne a été indirecte, c'est passé par LCD Soundsystem. Donc LCD Soundsystem (rires)



Michael Jackson ou George Michael ?

Michael Scott !



Album ou film ?

Film !



Tioklu ou Hermetic Delight ?

Ça, c'est pas cool. Tioklu, c'est notre Dr Dre à nous, tu vois ! En tout cas, les deux me donnent envie d'arrêter la musique quand je les vois sur scène.



Adrien Moerlen ou Gunther Lancelot ?

Adrien Moerlen. Gunther, c'est un mécanisme de défense.



Sitcom ou Serie B ?

Sitcom. R.I.P. Chandler.



Motorrad ou Motörhead ?

Motörhead.



Opéra rock ou comédie musicale ?

Bizarrement, j'aime pas trop les comédies musicales, sauf "The Rocky horror picture show", mais est-ce que c'est pas un opéra rock, en fait ? Du coup, je sais pas, mais je vais dire opéra rock.



Composer seul ou accompagné ?

Commencer seul et finir accompagné.



Couleur ou noir et blanc ?

Couleur, vive, fluo.



KissKissBankBank ou Ulule ?

J'aimerais bien dire que je ne sais pas ce que c'est.



Festival ou salle de concert ?

Salle de concert. J'aimais bien La Route du Rock mais tout a basculé quand Portishead est venu jouer en 2014. J'ai fait une crise d'angoisse tellement c'était blindé.



Molodoï ou La Laiterie ?

Molodoï, mais j'aimerais vraiment pas me cogner une A.G.



Facebook ou Insta ?

Insta. Mon Facebook est devenu une poubelle à boomers et à commentaires de merde.

Et je crois que je préfère l'image au texte. Par contre les Reels, ça me rend débile.



Streaming ou support physique ?

Je crois que je m'en fous un peu, je suis pas un nostalgique des vinyles, des cassettes, des DVD ou VHS (sauf les vidéoclubs, j'avoue). J'aime bien faire des vinyles pour BBCC, mais surtout parce que je suis graphiste le jour et que je peux plus "m'éclater" sur ce support. Et puis ça fait toujours cool au stand merch.



Reprise ou remix ?

Reprise. J'ai jamais entendu un remix cool, pour de vrai.



Tourner en Chine ou en Colombie ?

Chine, pour voir le mont Fuji (NDLR : qui est au Japon...)



Passé ou futur ?

Futur.

Merci à Rémi de Fun Club Promo et à Adrien de BBCC.