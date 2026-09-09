Originaire de Nouvelle-Zélande, BB & The Bullets est une formation blues rock qui est allé de scène en scène pour se forger sa réputation. Composé de Brian Baker (guitare et chant), de Stu "The Glue" (basse) et Brad McMillan (batterie), le groupe a sorti un premier album en septembre : High tide. Ce premier contient sept compositions originales. BB & The Bullets ouvre les hostilités sur "Something in the water". Un morceau blues rock efficace. Le guitariste fait quelques petites sorties en solo. Le chant à plusieurs voix sur certaines parties de couplets et renforcent encore la dynamique sur le refrain. La sauce prend déjà. Un peu plus tard, "Hide tide" possède quelques qualités similaires. Brian Baker est mis plus à nu sur les couplets. Les refrains en chœur montrent une énergie collective intéressante. Moins rock, "Seven ways to sin" apporte un groove qui pourrait presque faire le pont entre la musique blues et la danse jazz. "Lettin go" plonge la formation dans un très beau blues aussi intime que moderne. Le morceau se termine dans un solo très bien inspiré. "Brian's boogie" est un morceau instrumental formidable. Lancé sur un rythme soutenu, il est fait de parenthèses où l'énergie redescend un peu. L'exercice montre le bon niveau technique de chaque musicien. Collectivement, c'est encore une fois intéressant. On peut imaginer la capacité de BB & The Bullets à se lancer dans une improvisation live.



Sur ce premier album, BB & The Bullets avait aussi a cœur de montrer ses influences. Cela est poussé par l'envie de s'imposer comme un groupe de blues contemporain. Les fins connaisseurs peuvent retrouver dans les reprises proposées William Bell / Brooker T Jones, Samuel Smith, Rufus Thomas, Roy Hawkins & Rick Darnell. Sans doute plus populaire, il y aussi le classique "I want you (she's so heavy)" des Beatles. Il faut bien l'avouer, je ne connaissais pas BB & The Bullets avant de recevoir cet album dans ma boite aux lettres. Très belle découverte blues. Ils en ont sous la pédale. Sans doute magique en live.

Julien

Publié dans le Mag #71