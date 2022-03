Jusqu'ici Tout Va Bien, c'est un peu la pensée collective de ces quarante dernières années. Et voilà que c'est aussi le titre du premier album de Bazar Bellamy sorti en 2019. L'artwork illustrait un crapaud figé sur le bitume sous les feux d'un bolide. Il s'agissait certainement d'une métaphore pour un monde au bord du précipice sirotant sa folie avant la fissure.



Mais d'abord, Bazar Bellamy c'est qui ? C'est un groupe fondé à Toulouse autour du chanteur/guitariste Monsieur Georges (ex-Lagony). Pour l'accompagner : Pablo Berchenko (guitare/voix), Jean-Louis Bire (Batterie), Ludovic Martin (Basse) et Irwin Gomez (Claviers). Et comme un peu d'aide pour sortir de l'ombre ne fait jamais de mal, Bazar Bellamy s'est octroyé les services d'un certain Nicolas Bonnière à la production. Le musicien est mieux connu pour avoir été guitariste de Dolly ou pour avoir rejoint Eiffel depuis 2009.



Et finalement, ça donne quoi ? Bazar Bellamy fend la brise avec son pop/rock imprégné des effluves d'Eiffel. La langue française est parfois si difficile à manier que de nombreux groupes de l'hexagone préfèrent l'éviter. Ici, les textes sont travaillés et débouchent sur des titres accrocheurs comme "Démodé" et "Garde Les yeux ouverts". C'est avec "A tout jamais" que la formation culmine en tendant pendant 05:19 l'étendard du rock français. Empruntant les mots de Gainsbourg comme de Kipling, Bazar Bellamy passe près de la référence à Noir Désir ou encore à Luke. En sept titres, la formation sait convaincre et se taille une place sans rougir auprès de ses ainés. Alors, reste à imaginer que malgré la crise en cours, Bazar Bellamy va continuer à nous offrir sa musique. Son prochain album pourrait être "Rien ne va plus". En attendant cet hypothétique nouvelle sortie, les curieux peuvent aller sur Bandcamp pour un téléchargement gratuit de Jusqu'ici Tout Va Bien. Un album qui fait du bien.

Julien