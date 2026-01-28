Formé aux alentours de l'année 2022 du côté de Nantes, Basic Partner est né des cendres encore tièdes d'un précèdent projet musical dans lequel étaient impliqués Sacha et Clément. Rejoints par deux comparses, ils publient dès l'année suivante un premier EP, Insomnia's road, qui leur sert de carte de visite. On y décèle déjà les fondations de leur esthétique, à savoir un post-punk anguleux, traversé de vapeurs psych-rock et de déflagrations noisy. En 2024, ils sont repérés et programmés au Liberté dans le cadre des Transmusicales de Rennes, un baptême de feu qui leur offre une première reconnaissance au-delà du cercle local. De quoi les motiver à mieux définir leur identité rock à travers un premier album qui a vu le jour en avril 2025. Son nom : New decade. Ce dernier, produit par Christophe Hogommat (l'homme qui a façonné le son de Mad Foxes et Watertank), se déguste comme un buffet froid de qualité : on sait que certaines bouchées séduiront davantage que d'autres, mais impossible de résister à l'envie de tout goûter. Sucré comme salé. Ici, une tranche de cold-rock caverneux et mystérieux ; là, une lampée de punk-rock aux riffs lourds ; un peu plus loin, une escale dans des contrées plus apaisées, ou encore un détour par des habillages électroniques pas dégueulasses... L'éventail est relativement large, l'assiette copieuse, et l'auditeur repart rassasié.



Évidemment, tout n'atteint pas la même intensité. Certains morceaux paraissent trop convenus ou pas assez relevés à notre goût ("New decade", "Buy and sell", "Trapped boy"). Mais ce qui séduit surtout chez Basic Partner, ce sont ces éclats qui éveillent nos sens comme la mélancolie pop énergique de "Them" (probable tube en puissance), l'élan fédérateur de "Wasting time", ou encore ces décharges frontales qui brisent les cervicales ("Unfinished", "Mother has no Time"). Avec New decade, le quatuor nantais-rennais signe un premier album ambitieux, qui donne envie de les voir sur scène, là où ce cocktail hybride et intense a toutes les chances de prendre une dimension encore plus intéressante. Car il y a de l'idée, comme on dit.

Ted

Publié dans le Mag #67