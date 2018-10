1965-1980 Riot No Ball Games Hard Work Immigration Last White Christmas Heavy Traffic Union Games Too Soon Omega Man

PIAS a réédité en octobre 2017, l'unique album des anglais de Basement 5 sorti initialement en 1980 chez Island records accompagné du mini-LP In dub. Comme son titre le laisse penser à tort, 1965-1980 n'est pas une compilation de chansons datant de cette période puisque cet éphémère groupe de post-punk aux racines jamaïcaines est né en 1978. Considérés un peu comme des OVNI à l'époque, dans l'ombre de formations punks UK comme Public Image Limited ou The Clash, ils n'ont visiblement pas eu le temps de devenir des légendes (ou alors dans d'autres domaines, mais on vous laisse faire vos recherches si vous souhaitez en savoir plus). Passons à l'album : 27 ans après, 1965-1980 n'a pas foncièrement mal vieilli, même si la production à l'image de pas mal de celles de l'époque reste assez sommaire, c'est brut et reste en accord avec les sujets abordés par le groupe (essentiellement sur la politique de Thatcher, le chômage, l'immigration, le racisme et la pauvreté). On aime particulièrement le métissage de la musique de ces Anglais, où le reggae vient s'inviter par moments ("Immigration") sans compter le supplément dub à la fin. On regrette à l'inverse ce chant au ton monotone et toujours sur le fil du rasoir, laissant un goût d'inachevé.

Ted