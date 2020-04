Si le nom de Barns Courtney ne t'est pas familier, tu peux tout de même connaître son tube "Champion" souvent utilisé dans le sport ou dans les jeux vidéos, l'Anglais a quelques connections avec le monde de l'entertainment puisque ses titres sont régulièrement utilisés comme bande-son. Après The attractions of youth (2017), le revoici avec un album sous le bras et l'occasion de démontrer que sa science du hit ne se résume pas à quelques titres à l'efficacité certes redoutable mais aussi critiquable car correspondant aux canons actuels. Puisant dans les ressorts du blues et du folk, le gaillard sait manier les machines à arrangements, les samples et les rythmiques qui prennent aux tripes, le tout pour créer une atmosphère qui réussit à la fois à toucher l'auditeur et à parcourir un stade entier. Alors si tu te sens un peu seul et perdu, tu peux écouter 404 et tu pourras chantonner avec des amis imaginaires ces chansonnettes ultra catchy et taillées pour devenir des succès. A moins que tu ne le fasses déjà sans savoir que ces tubes sont signés Barns Courtney ... Si tu veux t'auto-(dé)tester, cherche les clips de "99", "You and I" ou "Hollow" (d'un haut niveau d'auto-dérision), autant de preuves que le gars a un talent fou et ne s'en sert pas forcément pour plaire au monde entier mais avant tout pour se faire plaisir.

Oli